الأمم المتحدة: نعمل مع جميع الأطراف لتهدئة الوضع فى القدس

وأعرب وينيسلاند فى بيان صحفى، اليوم السبت، عن قلقه من التصعيد فى القدس ومحيط غزة، على مدار الـ48 ساعة الماضية. وقال: "يجب أن تتوقف هذه الأعمال الاستفزازية فى أنحاء القدس".
ودعا جميع الأطراف إلى "ممارسة أقصى درجات ضبط النفس وتجنب المزيد من التصعيد، سيما خلال شهر رمضان المبارك".
وتشهد مدينة القدس منذ عدة أيام مواجهات بين فلسطينيين والشرطة الإسرائيلية، على خلفية محاولة الأخيرة منعهم من التجمع فى منطقة باب العامود التى اعتادوا على إحياء ليالى شهر رمضان فيها.
وفى قطاع غزة، أصيب أمس 3 مواطنين برصاص القوات الإسرائيلية، فيما قصف الطيران الحربى والمدفعية الإسرائيلية عدة مناطق ومواقع فى قطاع غزة، وألحقت دمارا وخرابا بممتلكات المواطنين.
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