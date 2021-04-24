تجديد رخصة القيادة الرقمية إلكترونياً عبر موقع ابشر بالخطوات 1442

تجديد رخصة القيادة الرقمية إلكترونياً من خلال تطبيق أبشر حيث أنه من المقرر أن يتم العمل على أن يتم تجديد وتفعيل رخصة القيادة وأنت في المنزل، والقيام بمهام الاستعلام عن المخالفات المرورية لعام 2021 بأقل وقت، بظل الظروف الاستثنائية الهامة للغاية من أجل القيام بتفعيل الأنظمة الإلكترونية الجديد والمتطورة والقيام باستخدامها بشكل صحيح، وهذا يتم من أجل منع تفشي فيرس كورونا المستجد أن يزداد بين المواطنين حيث أن هذه الأنظمة الإلكترونية الجديدة تفيد المواطن المصري على أن يتم القيام بخدمات كثيرة وهامة، التي كانت تتم في السابق من خلال الذهاب لمقر المصلحة الحكومية حتى تتم الخدمة وتحتاج لوقت كبير وجهد ومال وفير.تجديد رخصة القيادة الرقمية إلكترونياً
اهتمت المملكة العربية السعودية على أن توفر الكثير من الخدمات التي تساهم في الحد من انتشار فيرس كورونا المستجد ومن بين الخدمات التي أطلقتها المملكة تفعيل الرخصة الرقمية من خلال وزارة الداخلية السعودية، عن طريق الدخول لأبشر للأفراد بالتزامن مع الهيئة السعودية للبيانات والذكاء الاصطناعي عن طريق مركز المعلومات الوطني، حيث أن خدمة الهوية الرقمية تمكن المواطن السعودي أو المقيم من القيام باستعراض البيانات بطريقة إلكترونية عن طريق رمز البار كود من خلال التطبيق، ويستطيع المواطن من القيام بتحديد الهوية الوطنية قبل إنهائها ب180 يوم حيث أن يتم احتساب 100 ريال من تاريخ انهائها، ويتم القيام بتحديد بطاقة الهوية الرقمية عن الانتهاء بشكل إلكتروني عن طريق منصة أبشر للأفراد.كيفية تفعيل الهوية الرقمية
- يتم القيام بتسجيل الدخول عبر منصة أبشر.
- من ثم يتم تسجيل المستخدم بالدخول عبر الحساب الخاص به.
- يتم إضافة الاسم والرقم السري.
- بعد ذلك يتم النقر على خانة خدماتي.
- يتم النقر على إدارة الهوية.
- سوف يظهر لك قائمة أمامك على الشاشة، ومن ثم يتم النقر على رخصة القيادة الرقمية.
- من ثم يتم تحميل البيانات الحاصة بها ووقتها تكون قد تمكنت من تفعيل الرخصة دون الخروج من المنزل.
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تجديد رخصة القيادة الرقمية إلكترونياً من خلال تطبيق أبشر حيث أنه من المقرر أن يتم العمل على أن يتم تجديد وتفعيل رخصة القيادة وأنت في المنزل، والقيام بمهام الاستعلام عن المخالفات المرورية لعام 2021 بأقل وقت، بظل الظروف الاستثنائية الهامة للغاية من أجل القيام بتفعيل الأنظمة الإلكترونية الجديد والمتطورة والقيام باستخدامها بشكل صحيح، وهذا يتم من أجل منع تفشي فيرس كورونا المستجد أن يزداد بين المواطنين حيث أن هذه الأنظمة الإلكترونية الجديدة تفيد المواطن المصري على أن يتم القيام بخدمات كثيرة وهامة، التي كانت تتم في السابق من خلال الذهاب لمقر المصلحة الحكومية حتى تتم الخدمة وتحتاج لوقت كبير وجهد ومال وفير.تجديد رخصة القيادة الرقمية إلكترونياً
اهتمت المملكة العربية السعودية على أن توفر الكثير من الخدمات التي تساهم في الحد من انتشار فيرس كورونا المستجد ومن بين الخدمات التي أطلقتها المملكة تفعيل الرخصة الرقمية من خلال وزارة الداخلية السعودية، عن طريق الدخول لأبشر للأفراد بالتزامن مع الهيئة السعودية للبيانات والذكاء الاصطناعي عن طريق مركز المعلومات الوطني، حيث أن خدمة الهوية الرقمية تمكن المواطن السعودي أو المقيم من القيام باستعراض البيانات بطريقة إلكترونية عن طريق رمز البار كود من خلال التطبيق، ويستطيع المواطن من القيام بتحديد الهوية الوطنية قبل إنهائها ب180 يوم حيث أن يتم احتساب 100 ريال من تاريخ انهائها، ويتم القيام بتحديد بطاقة الهوية الرقمية عن الانتهاء بشكل إلكتروني عن طريق منصة أبشر للأفراد.كيفية تفعيل الهوية الرقمية
- يتم القيام بتسجيل الدخول عبر منصة أبشر.
- من ثم يتم تسجيل المستخدم بالدخول عبر الحساب الخاص به.
- يتم إضافة الاسم والرقم السري.
- بعد ذلك يتم النقر على خانة خدماتي.
- يتم النقر على إدارة الهوية.
- سوف يظهر لك قائمة أمامك على الشاشة، ومن ثم يتم النقر على رخصة القيادة الرقمية.
- من ثم يتم تحميل البيانات الحاصة بها ووقتها تكون قد تمكنت من تفعيل الرخصة دون الخروج من المنزل.
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