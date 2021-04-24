توثيق الصفحة علي الفيس بوك ووضع العلامة الزرقاء بجانب حساب المستخدم

توثيق الصفحة علي الفيس بوك، لتوثيق صفحات الفيس بوك ووضع العلامة الزرقاء بجانب اسم الصفحة لم تعد بالمشكلة الكبيرة التي كان يعاني منها رواد مواقع التواصل الاجتماعي social media والتي كانت تسبب في انتحال بعض الأشخاص أسماء المشاهير دون علمهم أو انتحال شخصية أفراد بعينها ولذلك قننت شركة الفيس بوك وسناب شات وتويتر وضع العلامة الزرقاء للتأكد من أن تلك الصفحة رسمية وليست منتحلة أي شخصية للفيس بوك. مميزات وضع العلامة الزرقاء بجانب اسم مستخدم الفيسبوك وجود العلامة الزرقاء فغي بروفايلك أو الصفحة الخاصة بك معناها أن صفحتك متوثقة.

أن صاحب حساب الموثق بالعلامة الزرقاء فهو صاحب الشخصية وليست شخصية انتحالية أو مزيفة.

أن الصفحة الشخصية لا يغلقها الفيس بوك جزافاً دون التأكد من شخصية الناشر.

أن المعلومات التي ينشرها الكاتب الموثق صفحته لنفسه فهي علي مسئوليته القانونية ولا بد أن تكون سليمة. من الذي يمكنه الحصول علي العلامة الزرقاء في الفيس بوك أي شخص له حساب وبيدج أو صفحة علي الفيس بوك يمكنه أن يكون لديه حساب موثق.

ولكن قد رتبت شركة الفيس بوك أن أولوية الحصول علي توثيق الحساب والعلامة الزرقاء علي حسب:

العلامة التجارية للشركات المعروفة تجارياً.

المشاهير والفنانين ولا عبي الكورة والرؤساء والوزراء.

وسائل الإعلام.

وسائل الترفيه.

الشركات الرياضية.

إذا كنت تتطلع إلى الحصول علي العلامة الزرقاء الخاصة بالفيسبوك فعليك أن تندرج صفحتك تحت أسم من تلك الخيارات التي أتاحتها الفيسبوك لتوثيق الصفحة علي الفيس بوك. كيفية الحصول علي العلامة الزرقاء وتوثيق الصفحة علي الفيس بوك مميزات وضع العلامة الزرقاء بجانب اسم مستخدم الفيسبوكمن الذي يمكنه الحصول علي العلامة الزرقاء في الفيس بوككيفية الحصول علي العلامة الزرقاء وتوثيق الصفحة علي الفيس بوك الوسوم

توثيق الصفحة علي الفيس بوك، لتوثيق صفحات الفيس بوك ووضع العلامة الزرقاء بجانب اسم الصفحة لم تعد بالمشكلة الكبيرة التي كان يعاني منها رواد مواقع التواصل الاجتماعي social media والتي كانت تسبب في انتحال بعض الأشخاص أسماء المشاهير دون علمهم أو انتحال شخصية أفراد بعينها ولذلك قننت شركة الفيس بوك وسناب شات وتويتر وضع العلامة الزرقاء للتأكد من أن تلك الصفحة رسمية وليست منتحلة أي شخصية للفيس بوك. مميزات وضع العلامة الزرقاء بجانب اسم مستخدم الفيسبوك وجود العلامة الزرقاء فغي بروفايلك أو الصفحة الخاصة بك معناها أن صفحتك متوثقة.

أن صاحب حساب الموثق بالعلامة الزرقاء فهو صاحب الشخصية وليست شخصية انتحالية أو مزيفة.

أن الصفحة الشخصية لا يغلقها الفيس بوك جزافاً دون التأكد من شخصية الناشر.

أن المعلومات التي ينشرها الكاتب الموثق صفحته لنفسه فهي علي مسئوليته القانونية ولا بد أن تكون سليمة. من الذي يمكنه الحصول علي العلامة الزرقاء في الفيس بوك أي شخص له حساب وبيدج أو صفحة علي الفيس بوك يمكنه أن يكون لديه حساب موثق.

ولكن قد رتبت شركة الفيس بوك أن أولوية الحصول علي توثيق الحساب والعلامة الزرقاء علي حسب:

العلامة التجارية للشركات المعروفة تجارياً.

المشاهير والفنانين ولا عبي الكورة والرؤساء والوزراء.

وسائل الإعلام.

وسائل الترفيه.

الشركات الرياضية.

إذا كنت تتطلع إلى الحصول علي العلامة الزرقاء الخاصة بالفيسبوك فعليك أن تندرج صفحتك تحت أسم من تلك الخيارات التي أتاحتها الفيسبوك لتوثيق الصفحة علي الفيس بوك. كيفية الحصول علي العلامة الزرقاء وتوثيق الصفحة علي الفيس بوك مميزات وضع العلامة الزرقاء بجانب اسم مستخدم الفيسبوكمن الذي يمكنه الحصول علي العلامة الزرقاء في الفيس بوككيفية الحصول علي العلامة الزرقاء وتوثيق الصفحة علي الفيس بوك

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