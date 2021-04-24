سريلانكا: اعتقال نائب مسلم بارز وشقيقه بتهمة ضلوعهما بهجوم 2019



أوقفت الشرطة السريلانكية نائبا مسلما بارزا وشقيقه للاشتباه في صلتهما بالتفجيرات الانتحارية التي وقعت بعيد الفصح 2019، وأودت بحياة 269 شخصا.

وقال المتحدث باسم الشرطة أجيث روهانا اليوم السبت إنه تم القبض عليه وشقيقه رياج بعث الدين في العاصمة بتهمة "مساعدة الانتحاريين الذين ارتكبوا مذبحة عيد الفصح وتحريضهم".

وأضاف أن الشقيقين لم يواجها رسميا أي اتهامات بعد، لكن تم القبض عليهما بناء على أدلة مباشرة، وبناء على أدلة ظرفية و"علمية".

واتهمت مجموعتان مسلمتان محليتان بايعتا تنظيم "داعش" الإرهابي بتنفيذ ستة تفجيرات شبه متزامنة في كنيستين للروم الكاثوليك وكنيسة بروتستانتية وثلاثة فنادق سياحية عام 2019.

ويشكل المسلمون والكاثوليك أقليات في سريلانكا، حيث يمثل البوذيون 70 بالمئة من السكان.