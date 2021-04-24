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عمر شويل - جدة عيوب ومميزات الحياة في النرويج، هناك الكثير من الأشخاص الذين يفضلون الهجرة إلى غير بلادهم وذلك لعدة أغراض مثل الدراسة أو العمل أو للمعيشة في خارج البلاد، وتختلف ظروف كل بلد عن الأخرى بناءاً على الحياة الاقتصادية والثقافية واللغة التي تتحدث بها هذه البلد، ولكن هناك الكثير من البلدان التي يصعب فيها العيش بسبب العادات والتقاليد التي تتبناها هذه البلد، ولكن على الرغم من ذلك يوجد بها بعض المميزات التي تحفز الكثير على الذهاب إليها ومن أهم هذه البلدان هي النرويج وإليكم عيوب و مميزات الحياة في النرويج.

عيوب ومميزات الحياة في النرويج

تعتبر مملكة النرويج من الدول التي تستحوذ على مكانة فريدة داخل العالم الأوروبي وهي تعتبر من البلدان المنتمية إلى الشمال الأوروبي والتي توجد في الأجزاء الشمالية الغربية من قارة أوروبا، وتستحوذ مملكة النرويج على القطب الشمالي وجزر القطب الجنوبي.

مميزات العيش في النرويج

من المؤكد أن كل دولة لديها مميزاتها وعيوبها عند التحدث عن عيوب الحياة والمعيشة داخل النرويج كان لابد أن نقوم بذكر الإيجابيات التي تتمتع بها الدولة النرويجية ومن أهم وأبرز الإيجابيات الموجودة داخل مملكة النرويج.

التعليم المجاني

يعتبر من المميزات القوية جدا للدولة النرويجية هو التعليم المجاني حيث تفتح المعاهد ذات المستويات العالية ذراعيها لجميع الوافدين من مختلف البلدان.

الاقتصاد النرويجي

حيث تستحوذ مملكة النرويج على اقتصاد قوي جداً، وذلك ينتج عنها الأجور العالية لكافة الموظفين الموجودين داخل الدولة والذي يقابله ارتفاع كبير في تكلفة المستوى المعيشي داخل البلد.النظافة العامة حيث تتميز دولة النرويج بمدى نظافتها وترتيبها في الشوارع والأماكن العامة.

التأقلم مع الجنسيات المختلفة

تعتبر دولة النرويج مكان مفتوح ومتنوع للعيش فيه حيث ترحب مملكة النرويج بكافة المواطنين من مختلف أنحاء العالم، لذلك نجد أن الكثير من المواطنين الأصليين للنرويج مرتبطين بأزواج من جنسيات مختلفة وهذا أمر شائع جدا في البلد.

الطقس العام

تتمتع النرويج بمناخ خلاب خلال أيام وشهور فصل الصيف حيث الهواء الطلق والطبيعة الخلابة ويعتبر فصل الصيف من أفضل الأوقات التي يمكن قضاؤها داخل دولة النرويج. الطبيعة الخلابة التي تتمتع بها دولة النرويج حيث تتميز النرويج بالاختلاف والتنوع في التضاريس من خضرة والجبال والتضاريس .

النقل والموصلات

سهولة النقل والتنقل حيث يعتبر التنقل داخل المدن النرويجية سهل جدا وخاصة الرحلات التي تتم عن طريق القطارات وعبوره على مناطق خلابة وجذابة بجانب نوافذها والإطلالة الرائعة التي يمكن الاستمتاع بها أثناء الرحلة.

عيوب الحياة في النرويج

تعد مملكة النرويج من الدول التي يصعب على الكثير العيش فيها أو العمل والدراسة وذلك لعدة أسباب تجعل من الشخص المهاجر إليها يفكر مرتين قبل أن يخطئ هذه الخطوة ومن أهم تلك الأسباب:

طقس قاسي البرودة

حيث تتمتع مملكة النرويج بطقس بارد جداً غالباً معظم أيام العام وذلك نتيجة لموقعها في الأقصى الشمالي الغربي لأوروبا، ولا تقتصر البرودة على فصل الشتاء فقط ولكن تنخفض فيها درجات الحرارة في الأشهر الخاصة بفصل الصيف.

اللغة النرويجية

تعد اللغة من الأمور التي تقف حاجزا بين دولة النرويج والشخص الذي يفكر في الهجرة إليها حيث تعتبر من أصعب اللغات في العالم مما يسبب صعوبة التعامل مع أهل البلد.

تكلفة المعيشة داخل النرويج

تعد دولة النرويج من الدول ذات تكلفة المعيشة المرتفع ويعتبر ذلك من أهم العيوب التي من الممكن أن تواجه الأشخاص الوافدين إليها وخاصة في المستلزمات اليومية التي يحتاجها الأفراد العاديين

إيجار السكن في النرويج

يجب قبل كل شيء التفكير في كيفية استئجار السكن داخل النرويج والاستعداد للتكلفة الخاصة به حيث تعتبر النرويج من أكثر البلدان تكلفة للإيجار وخاصة إذا كان الوافد يحتاج إلى أن يعيش فيه المدن.

قيمة الضريبة المضافة داخل النرويج

تعتبر من النرويج من أكثر الدول التي تخضع لقيمة كبيرة من الضرائب مقارنة بغيرها من دول العالم الآخر حيث تصل بها نسبة الضرائب إلى 45 في المئة من إجمالي الناتج المحلي لكن ذلك لا ينفي أن النرويج من اسعد الدول وأكثرها ثراء.

صعوبة الحصول على عمل

يعتبر الحصول على عمل داخل النرويج من الأمور الصعبة جداً وذلك نتيجة ارتفاع المستوى التعليمي كما أن هناك الكثير من الفرص التعليمية المجانية التي توفرها الدولة بعد المرحلة الثانوية، كذلك النظام القانوني الذي تتبناه الدولة يصعب فكرة طرد الأشخاص من وظائفهم.

الحصول على رخصة القيادة

يعد الحصول على رخصة للقيادة من الأمور المستحيلة إلى حد ما بالنسبة للوافد إلى النرويج، وذلك نتيجة الاختبارات الكتابية الدورات التعليمية التي يتم أخذها من أجل الحصول على الرخصة وذلك بالطبع مكلف إلى أبعد الحدود إذا لم تكن مواطن من ضمن دول الاتحاد الأوروبي.

البريد النرويجي والتسليم

يعتبر من أكبر المشاكل التي من الممكن أن تواجه الكثير من الوافدين إلى النرويج، حيث يعتبر مكتب البريد في النرويج من ابطء المكاتب في العالم بشكل لا يصدق حيث من الممكن أن تستغرق الرسالة إلى أكثر من أسبوع من أجل أن تصل.