موعد مباراة مانشستر سيتي وتوتنهام نهائي كأس رابطة المحترفين الإنجليزية والقنوات الناقلة

يستضيف ملعب ويمبلي موعد نهائي كأس رابطة المحترفين الانجليزية اليوم الأحد الموافق 25 أبريل 2021 بين مانشستر سيتي حامل لقب البطولة ضد فريق توتنهام هوتسبير في مباراة قوية يأمل فيها الستي يتحقيق الفوز للحفاظ على اللقب للمرة الرابعة على التوالي، وتحقيق اللقب للمرة الثامنة في تاريخه ليتساوى مع ليفربول صاحب الرقم القياسي في عدد مرات تحقيق اللقب ليواصل جوارديولا صناعة التاريخ مع الستيزن، خاصة مع موسم جيد للفريق تكن فيه من بلوغ الدور نصف النهائي في بطولة دوري أبطال أوروبا، وسينطلق موعد مباراة مانشستر سيتي وتوتنهام اليوم في السادسة والنصف مساءا بتوقيت مكة المكرمة.

مانشستر سيتي ضد توتنهام هوتسبير في مباراة قوية يأمل فيها السيتي تحقيق الفوز، ومواصلة الانتصارات التي عاد إليها في آخر مبارياته على حساب أستون فيلا بعد أن حاد عنها ضد تشيلسي في نصف نهائي كأس الاتحاد الإنجليزي، حين تلقى الخسارة ضد البلوز بهدف دون رد سجله المغربي حكيم زياش ليودع السيتي البطولة، قبل أن يتمكن من تحقيق فوز هام ضد أستون فيلا في الجولة الماضية من الدوري الإنجليزي بهدفين سجلهما كلا من فودين، وروديجو مقابل هدف وحيد سجله ماكجين في الدقيقة الأولى من المباراة، ليتمكن السيتي من العودة للانتصارات محليا بعد الخسارة ضد ليدز يونايتد بهدف سجله فيران توريس لهدفين سجلهما ستيوارت دالاس في الجولة قبل الماضية من البريمرليج.

فريق توتنهام هوتسبير يأمل في تحقيق الفوز ضد المان سيتي لتحقيق لقب كأس الرابطة رفقة مدربه المؤقت ولاعبه السابق ماسون الذي تولى مهمة تدريب السبيرز خلا للبرتغالي جوزيه مورينهو الذي تم إقالته مؤخرا بسبب سوء النتائج، ويأمل ماسون في مواصلة الانتصارات التي بدأها مع الفريق ضد ساوثهامبتون في الجولة الماضية من البريمرليج بهدفين سجلهما كلا من جاريث بيل وهيون مين مقابل هدف سجله إنجز.

4:30 توقيت الجزائر، والمغرب.

5:30 توقيت مصر، والسودان.

6:30 توقيت مكة المكرمة، العراق، فلسطين، الأردن، ولبنان.

7:30 توقيت الإمارات، وعمان.

بي ان سبورت HD1.

تعليق: عصام الشوالي.

موعد مباراة مانشستر سيتي وتوتنهام نهائي كأس الرابطةالقنوات الناقلة لمباراة مانشستر سيتي وتوتنهام