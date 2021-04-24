تردد قناة أون تايم سبورت 2021 الناقلة لمباراة الأهلي وأنبي في الدوري المصري بصورة قوية

تردد قناة أون تايم سبورت 2021 الناقلة لمباراة الأهلي وأنبي، نحن علي موعد جديد مع مباراة من العيار الثقيل بين النادي الأهلي ونادي أنبي ضمن مباريات الدوري المصري، والتي يتم نقلها علي شاشة قناة أون تايم سبورت الناقلة الحصرية لمباريات البطولة المصرية العالمية “بطولة الدوري المصري”، والتي يتابعها ملايين من المشاهدين في مصر والوطن العربي علي مدار الأسابيع الماضية، حيث شاهدنا مباراة الأهلي الأخيرة مع نادي سموحة، عندما فاز سموحة علي الأهلي بهدفين مقابل هدف واحد، وكانت من المباريات الصادمة لجميع عشاق النادي الأهلي ومحبي الساحرة المستديرة في كل مكان.

تردد قناة أون تايم سبورت 2021

نتابع معكم مباراة الأهلي وأنبي اليوم السبت 24 أبريل 2021، من خلال ضبط إشارة تردد قناة أون تايم سبورت علي جهاز الريسيفر الخاص بكم، وذلك في تمام الساعة التاسعة والنصف مساءً بتوقيت القاهرة، وهي من المباريات المؤجلة من الأسبوع ال13 في بطولة الدوري المصري الممتاز، ويحاول فيها النادي الأهلي تحقيق فوز قوي من أجل التصدر في جدول البطولة، بجانب رغبة نادي أنبي في الحصول علي النقاط للتصدر أيضاً، وبالتالي فاننا نشهد ساعة ونصف من القوة والشجاعة والمنافسة القوية بين الفريقين.

تردد قناة اون تايم سبورت 2021 عبر النايل سات

بصورة واضحة وعالية الجودة وبتقنية صوت أفضل بكثير، يمكنكم متابعة مباراة الأهلي وأنبي اليوم علي تردد قناة أون تايم سبورت والتي تبث محتواها الرياضي المميز علي القمر الصناعي نايل سات، علي التردد التالي وهو كالآتي.

التردد 12203.

القمر الصناعي نايل سات

معدل الاستقطاب أفقي.

معدل الترميز 27500.

معامل تصحيح الخطأ 3/4.

مباراة الأهلي وأنبي اليوم

من المقرر إقامة مباراة الأهلي وأنبي اليوم علي أرضية ملعب ستاد بتروسبورت في مدينة التجمع الخامس بالقاهرة، وفي مباراة اليوم نلاحظ غياب بدر بانون وذلك نتيجة تعرضه لإصابة في الجولة الأخيرة أمام سموحة، مما أدي إلي استبعاده لنيل قسط من الراحة.