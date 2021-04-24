تمويل شخصي بدون كفيل للسعوديين من بنك سامبا .. مزايا وطريقة التقديم على القرض الشخصي

يبحث المواطن السعودي عن تمويل شخصي بدون كفيل للسعوديين ، حيث يوفر بنك سامبا مجموعة من القروض الشخصية مع بعض المزايا للمواطنين السعوديين في هذا التمويل، وعبر الحدث السعودي نتعرف على كافة تفاصيل هذا التمويل من مزايا وشروط ورابط التقديم وطريقة التقديم أيضا، ويتيح بنك سامبا مجموعة من الخيارات للتمويلات الشخصية سواء كانت للمقيمين أو للمتقاعدين أو للمواطنين، وتشمل هذه التمويلات الأفراد والشركات بمختلف أحجامها.

تمويل شخصي بدون كفيل للسعوديين عبر مجموعة سامبا

يوفر بنك سامبا السعودي تمويلات شخصية متوافقة مع أحكام الشريعة الإسلامية، حيث يمكن الحصول على التمويل الذي يناسب جميع شرائح المواطنين والمقيمين في المملكة، ومن الشروط التي يجب أن تتوفر هي:

أن يكون مواطنا سعوديا حصراً

أن يكون العمر على الأقل ثمانية عشر عام وأعلى من ذلك

يجب على الأقل أن يكون استمر في عمله شهرا واحداً أو أكثر من ذلك

يجب أن يكون الدخل الشهري للفرد على الأقل 2500 ريال وأعلى من ذلك

القطاع الخاص يجب أن يكون على الأقل 21 عاما أو أكثر من ذلك

وأن يكون الدخل الشهري على الأقل 3500 ريال سعودي

وأن يستمر في العمل ذاته لمدة ثلاثة أشهر على الأقل.

التمويل الشخصي متوافق تماما مع الأحكام الشرعية والإسلامية

متوافق تماما مع الأحكام الشرعية والإسلامية التمويل للقطاع الخاص والعام يبلغ بحد أقصى مليون ونصف المليون ريال سعودي

يعتبر هذا التمويل بدون هامش ربح.

مزايا التمويل الشخصي من مصرف سامبا

رابط وطريقة التقديم على تمويل بنك سامبا الشخصي