الحالات اليومية بالهند فـي مستوى قياسي والمستشفيات تئن من نقص الأكسجين

■ مشرعون يدعون بايدن لتسريع وصول اللقاحات للدول النامية

■ 5962 مريضا بكوفيد-19 فـي وحدات الرعاية المركزة بفرنسا

■المكسيك تسجل 409 وفيات جديدة

■ البرازيل تسجل 3 آلاف وفاة فـي اليوم

نيودلهي ـ رويترز: أعلنت وزارة الصحة الهندية أن عدد حالات الإصابة بفيروس كورونا زادت 346786 حالة خلال 24 ساعة، مسجلة رقما قياسيا جديدا للإصابات على مستوى العالم لليوم الثالث على التوالي، في الوقت الذي ناشد فيه العديد من المستشفيات الحصول على إمدادات من الأكسجين.

وتواجه الهند موجة ثانية عاتية من الجائحة شهدت وفيات بمعدل وفاة كل أربع دقائق في دلهي بينما يتداعى النظام الصحي بالعاصمة والذي يعاني نقصا في التمويل.

ونشرت الحكومة طائرات عسكرية وقطارات لجلب الأكسجين من أجزاء بعيدة إلى دلهي. وأظهرت لقطات تلفزيونية شاحنة أكسجين تصل إلى مستشفى باترا بالعاصمة بعد نداء استغاثة قال فيه إنه لم يعد لديه أكسجين يزوّد به 260 مريضا إلا ما يكفي لتسعين دقيقة فقط.

ووجه أرفيند كيجريوال رئيس حكومة دلهي نداء إلى رئيس الوزراء ناريندرا مودي خلال مؤتمر انعقد الجمعة قائلا “أرجوكم ساعدونا في الحصول على الأكسجين، ستحدث مأساة “.

والأزمة قائمة في أجزاء أخرى من الهند إذ أصدرت بعض المستشفيات بلاغات عامة تفيد بنقص الأكسجين الطبي. وأشارت وسائل إعلام إلى وفاة حالات جديدة لعدم توافر الأكسجين في جايبور وأمريتسار.

وتجاوزت الهند يوم الخميس الرقم القياسي الذي سجلته الولايات المتحدة للإصابات خلال يوم واحد والذي بلغ 297430 إصابة، مما جعلها البؤرة العالمية للمرض الذي بدأ ينحسر في كثير من البلدان الأخرى، وكانت الحكومة الهندية نفسها قد أعلنت في فبراير أنها تصدت للمرض عندما تراجعت الحالات الجديدة لأدنى مستوياتها على الإطلاق.

وارتفع عدد الوفيات بكوفيد-19 في أنحاء الهند بواقع 2624 حالة خلال الأربع والعشرين ساعة الماضية، وهو أعلى معدل يومي هناك حتى الآن.

وفي واشنطن كثف مشرعون أميركيون ومنظمات لا تهدف للربح الضغط على إدارة الرئيس جو بايدن لدعم إعفاء مؤقت من حقوق براءة الاختراع للقاحات كوفيد ـ 19 لمساعدة الدول الفقيرة على احتواء الجائحة.

وسلمت المنظمات عريضة موقعة من مليوني شخص، تضاف إلى رسائل منفصلة بعثت بها إلى بايدن مجموعة من أعضاء مجلس الشيوخ ورئيسة مجلس النواب نانسي بيلوسي، ونحو 100 عضو في مجلس النواب و 60 رئيس دولة سابقا و100 من الفائزين بجوائز نوبل.

وقال السناتور بيرني ساندرز إن من مصلحة الولايات المتحدة أيضا ضمان تطعيم أكبر عدد ممكن من الناس في أسرع وقت ممكن، للحد من فرصة حدوث تحورات في الفيروس قد تؤدي إلى مزيد من الإغلاق في الولايات المتحدة. لكنه لعب كذلك على وتر رغبة بايدن في إعادة بناء مصداقية الولايات المتحدة في العالم.

وفي باريس سجلت السلطات الصحية الفرنسية 5962 شخصا مصابين بمرض كوفيد-19 في وحدات العناية المركزة ، أي أقل بواقع 19 مريضا عن اليوم السابق، لكن الرقم لا يزال عند مستوى مرتفع للغاية فيما تستعد فرنسا للخروج من إجراءات العزل العام التي فرضتها للمرة الثالثة.

وانخفض العدد الإجمالي للمصابين بكوفيد-19 في المستشفيات لليوم الرابع على التوالي بواقع 196 إلى 30438.

كما سجلت فرنسا 32340 حالة إصابة مؤكدة جديدة، بزيادة قدرها 4.15 في المئة مقارنة بيوم الجمعة الماضي، وهي أدنى زيادة أسبوعية منذ منتصف مارس.

من جانبها أعلنت وزارة الصحة في المكسيك تسجيل 3911 إصابة جديدة بفيروس كورونا و409 حالات وفاة، ليزيد إجمالي الإصابات إلى مليونين و323 ألفا و430، والوفيات إلى 214 ألفا و504.

وتقول الحكومة إن العدد الحقيقي للإصابات أعلى من ذلك بكثير على الأرجح، بينما تشير بيانات منفصلة نُشرت مؤخرا إلى أن العدد الفعلي للوفيات أعلى بنسبة 60 بالمئة على الأقل من الأرقام المؤكدة.

كما قالت وزارة الصحة في البرازيل سجلت 2914 وفاة جديدة بكوفيد-19 ورصدت 69105 حالات إصابة بالمرض.