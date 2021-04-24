كاري لام: هونغ كونغ تغيرت وهي الآن مستقرة وآمنة

كاري لام: هونغ كونغ تغيرت وهي الآن مستقرة وآمنةأكدت الرئيسة التنفيذية لمنطقة هونغ كونغ الإدارية الخاصة كاري لام أن هونغ كونغ تغيرت وهي الآن مستقرة وآمنة.

وتحدثت كاري لام في حوار مع قناة CGTN التليفزيونية الصينية، على هامش منتدى بوآو الآسيوي 2021م، عن التغيرات التي شهدتها هونغ كونغ بعد قرار تحسين نظامها الانتخابي.

وكان المجلس الوطني لنواب الشعب الصيني اعتمد خلال الدورتين السنويتين اللتين انعقدتا في مارس الماضي، قراراً بتحسين النظام الانتخابي لهونغ كونغ، ما أثار اهتماماً كبيراً في الداخل والخارج.

وقالت كاري لام في مقابلة مع قناة CGTN التلفزيونية آنذاك ، إن الوقت سيثبت أن الحريات في هونغ كونغ ستبقى كما هي.