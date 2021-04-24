ماكرون: لن ننسى ذكرى الإبادة الجماعية للأرمن

أحيى الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، السبت، الذكرى الـ106 للإبادة الجماعية للأرمن.

وقال ماكرون في تغريدة على حسابه الرسمي في تويتر: "في 24 أبريل، يوم ذكرى الإبادة الجماعية للأرمن، لن ننسى".

وأضاف: "سنحارب معا ضد النفي والكراهية والعنف. الشعب الفرنسي والشعب الأرمني مرتبطان إلى الأبد".

من جهته، قال وزير الخارجية الفرنسي جان إيف لودريان على تويتر: "إحياء ذكرى وتأمل في 24 أبريل، في ذكرى الإبادة الجماعية للأرمن عام 1915".

وتابع: "لن ننسى أبدًا. تقف فرنسا اليوم إلى جانب الشعب الأرمني".

وتزامنت الذكرى الـ106، اليوم السبت، مع إعلان الرئيس الأميركي جو بايدن الاعتراف بالمذابح التي ارتكبت في العهد العثماني ضد أكثر من مليون أرمني.

واعتبر بايدن أن المجازر، التي طالت 1,5 مليون أرمني خلال الحرب العالمية الأولى على يد الإمبراطورية العثمانية "إبادة جماعية".