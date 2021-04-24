الكونغرس يشكر بايدن على اعترافه "بإبادة الأرمن" وبيلوسي تعلق

شكر 100 عضو من الكونغرس الأميركي، الرئيس جو بايدن، على قرار اعترافه بمذبحة الأرمن، وذلك بعد أسبوع من إرسالهم رسالة خطية يحثوه على القيام بالاعتراف.
أما رئيسة مجلس النواب الأميركي، نانسي بيلوسي، فنشرت على حسابها بموقع تويتر، تغريدات تبين أهمية القرار التاريخي.
وقالت بيلوسي: "يعلمنا التاريخ أننا إذا تجاهلنا أحلك فصوله، فإننا مقدر لنا أن نكررها. في هذا اليوم الجليل لإحياء الذكرى، دعونا نتعهد بالوقوف بقوة ضد الكراهية والعنف، ونجدد الالتزام ببناء مستقبل مليء بالأمل والسلام والحرية لجميع أطفال العالم".
وأضافت: " اتخذت خطوة تاريخية بالاعتراف الرسمي بيوم الإبادة الجماعية للأرمن، في أعقاب قرار الكونغرس لعام 2019 الذي أعلن أن الهمجية التي ارتكبت ضد الأرمن كانت إبادة جماعية".
واستطردت: "اليوم نتذكر أكثر من 1.5 مليون أرمني قتلوا بوحشية في الإبادة الجماعية للأرمن. يجب علينا تكريم حياتهم من خلال محاربة إنكار هذه الجرائم الشنيعة والاعتراف بهذه الوحشية لما كانت عليه: الإبادة الجماعية".
وكان الرئيس الأميركي جو بايدن، قد أعلن السبت، الاعتراف بالمذابح التي ارتكبت في العهد العثماني ضد أكثر من مليون أرمني.
واعتبر بايدن أن المجازر التي طالت 1.5 مليون أرمني خلال الحرب العالمية الأولى على يد الإمبراطورية العثمانية "إبادة جماعية".
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