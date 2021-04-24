رئيس وزراء أرمينيا يرحب باعتراف واشنطن بإبادة الأرمن

جدة - نرمين السيد - وأضاف: "الاعتراف بالإبادة الجماعية هو مسألة ذات بعد أمنى فى أرمينيا، خاصة بعد الأحداث التى وقعت العام الماضى"، حسبما نقلت شبكة "سكاى نيوز". واعتبر بايدن أن المجازر التى طالت 1,5 مليون أرمنى خلال الحرب العالمية الأولى على يد الإمبراطورية العثمانية "إبادة جماعية". ويأتى إعلان بايدن بمناسبة الذكرى الـ106 لعمليات القتل الجماعى التى بدأت عام 1915، عندما كانت الإمبراطورية العثمانية تقاتل روسيا القيصرية خلال الحرب العالمية الأولى فى المنطقة التى هى الآن أرمينيا. وجاء فى بيان للبيت الأبيض: "نتذكر أرواح جميع الذين ماتوا فى الإبادة الجماعية للأرمن فى العهد العثمانى ونجدد التزامنا بمنع حدوث مثل هذه الفظائع مرة أخرى". وأضاف: "ابتداءً من 24 أبريل 1915، مع اعتقال المفكرين الأرمن وقادة المجتمع فى القسطنطينية من قبل السلطات العثمانية، تم ترحيل مليون ونصف المليون أرمنى أو ذبحهم أو نقلهم حتى الموت فى حملة إبادة".

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