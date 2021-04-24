جدة - نرمين السيد - وأشارت الشرطة عبر صفحتها فى "تويتر" إلى أن أربعة جرحى، تم نقلهم إلى المستشفى وإصاباتهم لا تهدد حياتهم"، وأن مطلق النار جرى توقيفه. وفى وقت سابق قتل شخص وأصيب اثنان آخران بجروح نتيجة إطلاق للنار وقع فى مركز تجارى فى جزيرة لونغ آيلاند بولاية نيويورك.

عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر خمسة جرحى بإطلاق للنار فى ولاية لويزيانا الأمريكية على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.



كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع مبيدأ وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.