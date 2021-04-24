رئيس الوزراء الأرمني: الشعب الأرمني يرحب باعترافكم بتعرض الأرمن للإبادة في تركيا...



قال رئيس الوزراء الأرمني نيكول باشينيان، إن الأرمن عبر العالم يرحبون باعتراف الولايات المتحدة بتعرض الأرمن للإبادة في الإمبراطورية العثمانية.

وقال باشينيان في بيان نشر على موقعه الرسمي اليوم السبت في أعقاب اعتراف الرئيس الأمريكي جو بايدن بتعرض الأرمن للإبادة في الدولة العثمانية عام 1915: "اعتراف الولايات المتحدة بتعرض الأرمن للإبادة يعد رسالة لا بد منها إلى المجتمع الدولي تؤكد أولوية حقوق الإنسان والقيم في العلاقات الدولية. ومن هذه النحاية فإنه مثال مشجه وملهم للذين يريدون أن نبني معا مجتمعا دوليا عادلا ومتسامحا".

وأضاف باشينيان أنه يقدر عاليا موقف بايدن المبدئي واصفا هذا الموقف بأنه يمثل خطوة قوية على طريق الحق والعدل التاريخي ودعم أحفاد ضحايا الإبادة.

وفي وقت سابق من اليوم أعلن بايدن اعتراف بلاده بتعرض الأرمن للإبادة الجماعية في الإمبراطورية العثمانية، فيما أعلنت السلطات التركية رفض أنقرة بيان الرئيس الأمريكي هذا بالمطلق.