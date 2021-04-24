 رابط بلاك بورد جامعة جازان blackboard تسجيل الدخول

دخول بلاك بورد جامعة جازان blackboard أصبح وجوده مهمًّا جدًّا، فهو لا غنى عنه لكل طلاب وطالبات جامعة جازان، حيث اعتمد النظام التعليمي الجديد في إدارته للتعليم ومتابعته لجميع طلابه إلكترونيًّا من خلال الإنترنت في أي وقت وفي أي مكان، ونتابع معكم عن رابط دخول بلاك بورد جامعة جازان بالتفصيل حتى يسهل على الطلاب الدخول الى البلاك بورد.

بلاك بورد جامعة جازان طلاب

بعد الانتهاء من تسجيل الدخول على الرابط الرسمي من بلاك بورد جازان التقني، سوف تلاحظ في يسار الصفحة الرئيسية للبرنامج وجود عرض لجميع المواد الدراسية الخاصة بالمقرر الدراسي، وللاطلاع على كافة التفاصيل الخاصة بالمقرر الدراسي، ما عليك إلا الضغط على اسم المقرر “المادة” المراد فتحها.

فبمجرد الدخول على المقرر في بلاك بورد جازان ستظهر أمامك نافذة جديدة مكونة من جانب أيمن يشتمل على القائمة الرئيسية وجميع المقرر والمراجعات بالإضافة إلى الاختبارات، كما يسمح لكلٍّ من أعضاء هيئة التدريس والمعلمين بالتعديل في هذه القائمة وحذف وإضافة أي عناصر فيها حسب رغبتهم.

المحاضرات الافتراضية في نظام البلاك بورد بجامعة جازان

من السهل متابعة الطلاب لجميع المحاضرات الافتراضية على نظام البلاك بورد جازان وذلك من خلال الخطوات التالية:

الدخول على المادة الدراسية المراد حضور محاضراتها.

اختيار “المحاضرات الافتراضية” من يمين الصفحة.

الدخول على عنوان المحاضرة.

الدخول على “الأنضمام للجلسة”.

كما توفر المنصة التعليمية جميع وسائل التواصل بين الكلاب والمعلم من خلال خيارات موجودة في يمين الشاشة.

نظام بلاك بورد جامعة جازان

حرصت جامعة جازان على استمرار العملية التعليمية رغم حدوث الكثير من الظروف الطارئة وخاصة في ظل ظروف جائحة كورونا، وهي القيام بتدريس المقررات والمناهج، وهي التي تخص الجانب النظري داخل الجامعة من خلال النظام التعليمي الإلكتروني “بلاك بورد”، ونظرًا لأهمية نظام بلاك بورد جازان في إتمام العملية التعليمية، سنتناول في هذا المقال تعريف بلاك بورد jazanu، بالإضافة إلى شرح كيفية تفعيل البريد الجامعي الخاص بجامعة جازان فيما يلي.

رابط دخول بلاك بورد جازان

يمكن لكلٍّ من طلاب وطالبات جامعة جازان تسجيل الدخول في البلاك بورد من خلال الرابط الرسمي الخاص بجامعة جازان، ثم القيام باختيار “خدمات الطلاب”، والقيام باختيار نظام التعليم الإلكتروني “نظام بلاك بورد”، وتلقائياً ستفتح أمامك الصفحة الرئيسية والواجهة الأساسية لنظام بلاك بورد بجامعة جازان، ويوجد طريقة أخرى تتكون من عدة خطوات بسيطة؛ وهي كالآتي: