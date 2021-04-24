رابط إعلان النتائج برقم الهوية 1442 الابتدائي وموعد إعلان نتائج نظام نور المتوسط والثانوي

رابط إعلان النتائج برقم الهوية في نظام نور يشهد حالة من الترقب لطلاب وطالبات المرحلة الابتدائية في المملكة بعد إعلان نتائج الطلاب الابتدائي 1442 عبر رابط نظام نور الإلكتروني، إذ سيتم خلال الساعات القادمة إعلان نتائج طلاب نظام نور برقم الهوية فقط. ومن المقرر له إعلان نتائج الفصل الدراسي الثاني في نظام نور الإلكتروني لطلاب المرحلة المتوسطة والثانوية يوم 17 رمضان الجاري.

نور برقم الهوية 1442

أعلنت وزارة التعليم السعودية عن إعلان نتائج الطلاب المرحلة الابتدائية عبر الدخول إلى رابط نظام نور يوم الخميس الموافق العاشر من رمضان ١٤٤٢ هجرية، وذلك من خلال الدخول إلى نظام نور برقم الهوية ثم الضغط على إشعار درجات الطالب ١٤٤٢ الفصل الدراسي الثاني.

الاستعلام عن نتائج الطلاب برقم الهويه ١٤٤٢

يتيح نظام نور الإلكتروني في المملكة خدمة استعلام نتائج الطلاب برقم الهوية 1442 هجرية لطلاب الإبتدائي، من خلال دخول ولي الأمر إلى حساب ولي الأمر في نظام نور التعليمي.

وطالبت إدارات التعليم بمختلف مدن المملكة أولياء الأمور في المملكة العربية السعودية بالدخول على رابط نظام نور نتائج واستخراج نتائج الطلاب برقم الهوية ١٤٤٢ بعد انتهاء رفع نتائج الطلاب نظام نور برقم الهويه.

خطوات استعلام نتائج الطلاب برقم الهويه 1442

يتم استخراج شهادات الطلاب برقم الهوية ١٤٤٢ من خلال إتباع الخطوات التالية: