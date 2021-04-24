بداية عمان تسند 4 تهم للموقوفين بأحداث 24 آذار

دوت الخليج :- تعقد محكمة بداية عمَّان ثاني جلساتها، اليوم الخميس؛ للنَّظر في قضية أحداث 24 آذار والتي يُحاكم بها 45 شخصا، وتستمع لشاهد نيابة عامة. وأسندت المحكمة تُهم مخالفة أمر الدِّفاع رقم 22 وإقلاق الرَّاحة العامة والتَّجمهر غير المشروع وإحداث الشَّغب للمتهمين بأحداث 24 آذار.

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