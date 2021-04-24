بايدن يعتزم دعوة «السبع» للضغط على الصين

واشنطن ـ رويترز: قال مسؤول كبير في البيت الأبيض إن الولايات المتحدة ستحث حلفاءها في مجموعة السبع على زيادة الضغط على الصين بسبب مزاعم استخدام العمالة القسرية في إقليم شينجيانج في شمال غرب الصين. وسيحضر الرئيس الأميركي جو بايدن شخصيا اجتماع مجموعة السبع في بريطانيا في يونيو، حيث من المتوقع أن يركز على ما يراه تنافسا استراتيجيا بين ما يسميه الديمقراطيات والدول الاستبدادية. وقال داليب سينج، نائب مستشار الأمن القومي ونائب مدير المجلس الاقتصادي الوطني، إن اجتماع مجموعة السبع في كورنوول سيركز على الأمن الصحي.

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