لجنة 5+5 العسكرية تؤكد تنفيذ المهام للوصول للاستقرار التام بليبيا

جدة - نرمين السيد - أكد أعضاء لجنة 5+5 العسكرية الممثلة للقيادة العامة للجيش الليبى، استمرارهم فى تنفيذ المهام المناطة بهم والمتمثلة فى تثبيت إجراءات إتفاق إيقاف العمليات العسكرية، وتأمين الطريق الساحلى ومتابعة الجهود الدولية لإخراج المرتزقة والقوات الأجنبية من ليبيا.





جاء ذلك خلال لقائهم اليوم السبت، النائب الأول رئيس مجلس الوزراء بحكومة الوحدة الوطنية الليبية حسين اعطيه القطرانى، حسبما أفادت بوابة أفريقيا الأخبارية، وأوضحت اللجنة أن أى مهام تسند إليها لغرض الوصول إلى استقرار تام بكافة الاراضى الليبية لتوفير مناخ ملائم لإجراء الانتخابات النيابية والرئاسية المزمع إجراؤها فى 24 ديسمبر من هذا العام، وأنهم يعملون بشكل مستمر من أجل تقريب وجهات النظر لتوحيد المؤسسة العسكرية.

من جهته ثمن النائب الأول رئيس مجلس الوزراء بحكومة الوحدة الوطنية الليبية جهود كافة أعضاء اللجنة الساعية للمضى قدما لتنفيذ بنود اتفاق إيقاف إطلاق النار الموقع فى أكتوبر 2020 فى جنيف برعاية أممية، مؤكدا على ضرورة الإسراع فى فتح الطريق الساحلى بعد نزع الألغام والتأكد من سلامتها وذلك ليتمكن المواطنين من التنقل ولتسهيل الحركة التجارية بين المدن.