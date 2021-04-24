سماع دوى الإنذارات بعد إطلاق عدة صواريخ من غزة باتجاه مستوطنات الاحتلال

جدة - نرمين السيد - أفادت شبكة "سكاى نيوز"، فى نبأ عاجل لها، مساء اليوم السبت، بإطلاق عدة صواريخ من غزة باتجاه مستوطنات الاحتلال الإسرائيلى، بغلاف القطاع، وتفعيل منظومة القبة الحديديةن وسماع دوى صفارات الإنذار.





وأوضحت الشبكة، أنه يوجد تحليق مكثف للطيران الحربى الإسرائيلى فى أجواء قطاع غزة. ونقلت وسائل اعلام إسرائيلية، أن القبة الحديدية تمكنت من اعتراض صاروخ أطلق من قطاع غزة بإتجاه سديروت.

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