فيديو.. احتجاجات وسط لندن ضد قيود الإغلاق بسبب كورونا

جدة - نرمين السيد - ويرى المشاركون فى مسيرة "اتحدوا من أجل الحرية" أن قيود "كوفيد-19" لا ضرورة لها وأنها انتهاك لحقوق الإنسان، كما يعارضون التطعيم وارتداء الكمامات وبطاقات التلقيح المعروفة بجوازات السفر الصحية.
وقالت وسائل الإعلام إن عدد المشاركين فى المسيرة بلغ عشرة آلاف شخص، لكن شرطة المدينة لم تعلن عن أى حصيلة للمشاركين.
وردد المحتجون هتافات بينها "الحرية" و"اخلع كمامتك" ورفع البعض منهم لافتات كتبت عليها عبارات منها "لا لجوازات سفر اللقاحات" و"العزل يقتل.
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