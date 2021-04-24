رابط التقديم على وظائف وزارة الدفاع للرجال والنساء من خلال موقعها

وزارة الدفاع ، بالمملكة العربية السعودية أعلنت عن توافر عدد من الوظائف العسكرية المتاحة للرجال والنساء حيث أعلنت الإدارة العامة للقبول والتجنيد عن فتح باب القبول لتلك الوظائف ومن خلال هذا المقال سوف نوضح لكم أهم الشروط المطلوبة للتقديم على الوظائف العسكرية المعلنة كما نوضح لكم أيضاً رابط وخطوات التقديم على الوظائف.

أعلنت الوزارة عن مجموعة الشروط الواجب توافرها في المتقدم ليكون مناسب لشغل تلك الوظائف وجاءت أهم تلك الشروط كالتالي:

يجب أن يكون المتقدم سعودي الجنسية ومقيم داخل المملكة العربية السعودية ويستثني من هذا الشرط السعوي المقيم مع والديه خارج المملكة في مهمة لخدمة البلاد.

يجب أن لا يقل عمر المتقدم عن سبعة عشر عاماً ولا يزيد عن أربعون عاماً.

يجب ألا يكون قد سبق للمتقدم الالتحاق بالخدمة العسكرية.

يجب ألا يكون قد سبق الحكم على المتقدم في قضية مخلة بالشرف والأمانة.

يجب أن يتمتع المتقدم بالسيرة الحسنة والسمعة الطيبة.

أن يكون المتقدم حاصل علي أحد الشهادات العلمية المطلوبة.

يجب ألا يكون المتقدم موظفاً بأحد الجهات الحكومية.

يجب ألا يقل طول المتقدم عن مائة وستون سنتيمتر وأن يتناسب الطول مع الوزن.

يجب أن يتمتع المتقدم باللياقة البدنية.

على المتقدم أن يجتاز المقابلة الشخصية.

رابط التقديم على وظائف وزارة الدفاع وموعد التقديم

أعلنت وزارة الدفاع أن التقديم على الوظائف العسكرية للرجال والنساء سوف يكون متاح بدءاً من يوم الأحد المقبل الموافق الثالث عشر من شهر رمضان المبارك 1442 الخامس والعشرين من أبريل الجاري وسوف يتم التقديم من خلال الدخول إلى الموقع الإلكتروني لبوابة القبول الموحد وبعد ذلك يقوم المتقدم بالإطلاع على الوظائف المتاحة ويقوم باختيار الوظيفة المناسبة له ثم يقوم بادخال جميع البيانات المطلوبة منه.

صورة الهوية الوطنية سارية المفعول للمتقدم. صورة المؤهل العلمي المناسب. صورة الهوية الوطنية لوالد المتقدم. صورة دفتر العائلة. صورة شهادة اختبار القدرات. صورة معادلة للشهادة العلمية المطلوبة وموثقة من الجهات المختصة بالمملكة إذا كان تم الحصول عليها من خارج المملكة.

أهم المستندات المطلوبة للتقديم على الوظائف

ويمكن الحصول على المزيد من المعلومات المتعلقة بتلك الوظائف من خلال الدخول إلى الموقع الرسمي لوزارة الدفاع بالمملكة.