خطوات التسجيل في منصة جود الإسكان والاستفادة من دعم السكني والنقدي

خطوات التسجيل في منصة جود الإسكان والاستفادة من الدعم السكني من منصة جود الإسكان التي تهدف إلي توفير الدعم السكني للمواطنين بالأراضي السعودية، حيث تعد هذه المنصة من المنصات الأساسية التي تهتم بخدمة الإسكان التنموي، وذلك من خلال التعاون مع وزارة الإسكان والجمعيات الخيرية، كما تساعد منصة جود الإسكان محدودي الدخل من خلال تقديم مساعدات خيرية وتنموية وذلك وفقاً لبعض المعايير والضوابط، حيث يعد اهم أهداف منصة جود الإسكان هو تحقيق رؤية المملكة العربية السعودية في 2030 وزيادة نسبة الاستقرار الأسري وخاصة فيما يخص المسكن بالإضافة إلي ترابط وتكاتف منظمات المجتمع السعودي في خدمة المواطن.

يمكنكم التسجيل في منصة جود الإسكان من خلال إتباع الخطوات التالية:

التوجه مباشرة إلي رابط جود الإسكان .

. النقر علي الصفحة الرئيسية.

النقر علي حساب جديد.

القيام بتسجيل البيانات والمعلومات المطلوبة.

كتابة الاسم رباعي.

كتابة البريد الإلكتروني.

كتابة رقم الهوية الوطنية.

الضغط علي أيقونة تسجيل حساب جديد.

يمكنكم هنا اختيار الدعم الذي ترغب به.

حيث يمكنك من خلال التسجيل في منصة جود الإسكان واختيار نوع الدعم ومتابعته من خلال الدخول على الحساب من الجديد الذي قمت بإنشائه.

تعد أبرز شروط الاستفادة من منصة جود الإسكان هي التالي:

ينبغي علي المستفيدين أن يكونوا مسجلين بالضمان الاجتماعي بالمملكة.

ينبغي أن يكون المستفيد لديه حساب في منصة جود الإسكان.

ينبغي أن لا يقل حجم الأسرة عن 5 أشخاص.

ينبغي تقديم المستندات والأوراق التي تبين عدم امتلاك المتقدم سكن دائم.

ينبغي تقديم المستفيد الأوراق التي توضح دخله الشهري.

تعد من أبرز مهام منصة جود الإسكان هي تقديم الخدمات التي تساعد المواطنين ومن أهم هذه الخدمات “دعم الإيجار” و كذلك “دعم توفير السكن”

دعم توفير المسكن: أهم أهدافه هو عملية تمكين الأسر السعودية من المشاريع السكنية وخاصة من الطبقات الغير قادرة أو الفقيرة، حيث يختلف تقديم الدعم ما بين دعم نقدي لإنهاء عملية شراء المسكن للمستفيد أو المساهمة في عملية بناء المسكن أو دفع فواتير المياه والكهرباء وغيره من المساعدات الأخري. دعم الإيجار: تمكن الجمعيات الخيرية من المساعدة في دعم الإيجار عبر رفع حالة المستفيد علي المنصة.

وصلنا معكم إلي ختام شرح خطوات التسجيل في منصة جود الإسكان والاستفادة من دعم السكني والنقدي.