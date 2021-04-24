صرف و تحديث بيانات الضمان الاجتماعي المساعدة المقطوعة برقم الطلب بالسعودية 1442

المساعدة المقطوعة بالمملكة العربية السعودية لعام 1442 لشهر رمضان المبارك من الأمور التي تحرص المملكة علي حصول المواطنين الذين يعانون من الأزمات المالية وكبار السن وذوي الإعاقة وذلك من خلال تنفيذ رؤية لمملكة للقضاء علي الفقر بحلول عام 2030 ولكن هناك عدة من الشروط لصرف المساعدة سنعرضها لكم من خلال موقع ثقفني

شروط صرف المساعدة المقطوعة

هناك عدة شروط علي المواطنين السعوديين إتباعها لتنطبق عليهم لصرف المساعدة المقطوعة وهي :

أن يكون المواطن سعودي الجنسية ولا يحمل أي جنسية أخري يجب ألا يكون المتقدم للحصول علي المساعدة أقل من 35 عام يجب ألا يتجاوز الراتب الخاص بالمتقدم 3000 ريال شهريا يجب أن يكون أقام بالمملكة سنة عاملة علي الأقل ألا يكون لدي المواطن السعودي أي مصدر من مصادر الدخل يحصل من خلالها علي راتب يجب ألا تكون لديه إقامة لدي أي دولة أخري أو أقيم بأي دولة خارج المملكة العربية السعودية أكثر من ثلاثة شهور . يجب ألا يكون من صاحبي الأملاك داخل المملكة يجب ألا يكون لدي المتقدم سجل تجاري يجب أن يكون المتقدم من ذوي الإعاقة أو المعاشات أو الأرامل والطلقات

المستفيدين من المساعدة المقطوعة

سوف تقوم المملكة العربية السعودية من خلال الموقع الخاص لوزارة المالية بالإعلان عن أسماء المستفيدين من المساعدات المقطوعة وسيتاح قريبا رابط الوزارة للحصول علي الأسماء وموعد صرف المساعدة داخل المملكة .

الحصول علي المساعدة المقطوعة

للحصول علي المساعدة المقطوعة علي المتقدمين إتباع الخطوات التالية :