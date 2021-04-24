أخبار اليمن : تسجيل 100 خرقا لقوى العدوان بالحديدة خلال 24 ساعة

تسجيل 100 خرقا لقوى العدوان بالحديدة خلال 24 ساعة
سجلّت غرفة عمليات ضباط الارتباط والتنسيق لرصد خروقات العدوان بمحافظة الحديدة أكثر من 100 خرق خلال الـ24 ساعة الماضية.
وأوضح مصدر في غرفة العمليات أن من بين الخروقات محاولة تسلل في حيس وتحليق ثلاث طائرات تجسسية على الفازة والجاح.
وحسب وكالة الانباء اليمنية (سبأ) فقد أشار المصدر إلى أن الخروقات تضمنت أيضاً 14 قصفاً مدفعياً و84 خرقًا بالأعيرة النارية المختلفة.
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