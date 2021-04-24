هزة أرضية بقوة 3.6 درجة شمال شرقى دمشق

جدة - نرمين السيد - وقال المركز الذى يتبع وزارة النفط السورية، إن محطات الشبكة الوطنية للرصد الزلزالى فيه سجلت هزة أرضية بقوة 3.6 درجة على مقياس ريختر وعمق 27 كم وذلك فى الساعة 16:47 بالتوقيت المحلى. وأضاف أن الهزة وقعت على بعد 21 كيلومترا شمال شرق مدينة دمشق.

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