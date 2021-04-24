مصرع 8 أشخاص على الأقل جراء انهيار جليدى فى الهند

جدة - نرمين السيد - وأفاد مسؤول فى وزارة الدفاع للصحفيين بأنه "تم انتشال 8 جثث، وعمليات البحث والإنقاذ جارية"، وأن 6 بين من تم إنقاذهم فى حالة حرجة، حسبما نقلت قناة "روسيا اليوم".
وأضاف أن الطرق انقطعت فى أربعة أو خمسة مواقع بسبب انهيارات أرضية متعددة بعد الانهيار الجليدى فى منطقة تشامولى فى ولاية أوتاراخاند بالقرب من الحدود مع الصين مساء الجمعة وأن الجيش الهندى أنقذ 384 شخصا.
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