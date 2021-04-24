رابط نتائج نظام نور برقم الهوية 1442 Noor Results كيفية استخراج شهادات الطلاب الآن

ننشر رابط نتائج نظام نور برقم الهوية 1442 Noor Results لاستعراض نتائج الطلاب بالمرحلة الابتدائية والمراحل التعليمية الأخرى المتوسطة والثانوية الفصل الدراسي الثاني للعام الدراسي الجاري 1442 فور تفعيله من جانب وزارة التعليم عام بشكل رسمي، حيث انتهت فترة اختبارات المرحلة الابتدائية، وقد تم رصد الدرجات للطلاب والطالبات للمواد الدراسية من قبل المعلمين وفق المرفق المحدث من دليل توزيع درجات المواد الدراسية للتعليم عن بعد،وبعد أن تم الإعلان من جانب عدداً كبيراً من المدارس الابتدائية عن نشر نتائج الطلاب النهائية في نظام نور للنتائج 1442، فيتم الإطلاع على شهادات الطلاب عن طريق الدخول إلى حساب نور لولي الأمر أو من ملف الطالب الشخصي في نظام نور لنتائج الطلاب المركزي.

رابط نتائج نظام نور برقم الهوية 1442 Noor Results

تم الإعلان من قبل المدارس الابتدائية التي أنهت عملية رصد الدرجات للطلاب والطالبات، وتدقيق النتائج واعتمادها من جانب القائد عن نشر نتائج الطلاب والطالبات بالمرحلة الابتدائية الفصل الثاني 1442هـ، وأوضحت أنه أصبح بإمكان ولي الأمر أو الطالب استخراج الشهادات من نظام نور لنتائج الطلاب 1442 المركزي.

وقد تقدمت كافة المدارس بالمملكة العربية السعودية بالشكر لأولياء الأمور على المجهود الكبير المبذول من جانبهم على مدار العام الدراسي خاصةً خلال الفترة التعليمية الصعبة التي تمر بها البلاد، حيث تعتبر الأسرة شريكاً هاماً لإنجاح العملية التعليمية عن بعد إلى جانب وزارة التعليم عام.

وقد أعلنت وزارة التعليم عن آلية توزيع الدرجات الجديدة للمرحلة الابتدائية الصفوف العليا المعتمدة في نظام نور لنتائج الطلاب 1442، وقد جاء التوزيع الجديد كالتالي (المهام الأدائية 10 درجات – المشاركة الصفية 10 درجات – الواجبات المنزلية 10 درجات – الاختبارات القصيرة 10 درجات)، ليكون مجموع درجات أعمال السنة 40 درجة، ودرجة الاختبار النهائي 10 درجات، ليكون مجموع درجات أعمال السنة + الاختبار النهائي 50 درجة، ويمكنكم الآن التعرف على كيفية دخول نظام نور لنتائج الطلاب عبر موقع ثقفني.

رابط نتائج نظام نور 1442

يتيح نظام نور المركزي للطالب من الحساب الخاص به أو من خلال حساب نظام نور لولي الأمر 1442، إمكانية الإطلاع على نتائج الطلاب بالمرحلة الابتدائية noorresults عن طريق تعبئة بيانات المستخدم ثم تسجيل الدخول إلى الحساب الشخصي، فمن يرغب في الاستعلام عن نتائج الطلاب الفصل الدراسي الثاني، يمكنه ذلك من خلال اتباع الرابط الرسمي التالي:

رابط الاستعلام عن نتائج نظام نور (noor.moe.gov.sa) الرسمي.

تنويه هام: لم يتم تفعيل رابط نظام نور برقم الهوية ورمز التحقق فقط أو رابط نظام نور بالسجل المدني وبدون رقم سري حتى اليوم من جانب وزارة التعليم عام بشكل رسمي، وفور إطلاق موقع نور بالهوية وتفعيله رسمياً، سيتم إرفاقه من خلال المقال عبر ثقفني بمشيئة الله تعالى.

كيفية استخراج نتائج الطلاب في نظام نور

يتم استخراج نتائج الطلاب من موقع نظام نور الإلكتروني عن طريق الدخول إلى الملف الشخصي للمستفيد من خدمات موقع نور التعليمية، ثم النقر على أيقونة إشعار بنتيجة الطالب وتحديد الفصل الدراسي الثاني، ثم النقر على أيقونة “ابحث”، وسيتم عرض الشهادة للطالب.

ويجب العلم أنه في حال دخول ولي الأمر إلى نظام نور لنتائج الطلاب واتباع خطوات استخراج النتائج الموضحة، وتم الوصول إلى صفحة إشعار بنتيجة الطالب وتم تحديد الفصل الدراسي الثاني ولم يتم يتم عرض الشهادة “لا يوجد بيانات وفقاً لمدخلات البحث”، ففي هذه الحالة لم يتم نشر النتائج من قبل المدرسة التابع لها الطالب حتى الآن، ويمكنكم التعرف على خطوات استخراج نتائج نظام نور ولي الأمر من خلال التالي:

نتائج نظام نور 1442

يجب قبل إغلاق الدرجات للمرحلة الابتدائية أن يتم التحقق من حصول الطالب على النسبة الشرطية “درجتان” للنجاح والنهاية الصغرى لدرجة المادة “50 درجة”، وبعد إغلاق الدرجات يتبين الإكمال والنجاح ويتم احتساب النسبة الشرطية كالتالي:

الطالب الحاصل على أقل من 25 درجة في الفصل الدراسي الثاني وقد حقق النسبة الشرطية والنهاية الصغرى يعتبر ناجحاً، ولكن لا يظهر النجاح له إلا بعد أن يتم إغلاق الدرجات.

الطالب الغائب عن اختبارات الفصل الدراسي الأول يعتبر مكملاً، ولكن لا يظهر الإكمال إلا بعد إغلاق الدرجات.

خطوات استخراج نتائج الطلاب من منصة مدرستي

في حال تم الإعلان من جانب المدرسة التابع لها الطالب عن رفع نتائج الطلاب أو شهادات الطلاب عبر منصة مدرستي التعليمية، فيتم استخراج نتائج الطلاب عن طريق اتباع الخطوات التالية:

دخول منصة مدرستي ( madrasati sa ) الإلكترونية.

) الإلكترونية. النقر على أيقونة “التقويم” من القائمة الرئيسية.

ستجد إشعارات الفصل الدراسي الثاني بمنتصف الصفحة قم بالنقر عليها.

في نهاية الصفحة نجد الملف بصيغة PDF، قم بالنقر على الملف لتحميله.

وسيتم تنزيل ملف يتضمن شهادة الطالب ويتم حفظها وطباعتها، ومن يرغب في التعرف على خطوات استخراج نتائج الطلاب أو شهادات الطلاب عن طريق منصة مدرستي التعليمية الإلكترونية من حساب الطالب، يمكنه ذلك من خلال الفيديو التالي:

موعد اختبارات الدور الثاني للمرحلة الابتدائية 1442

تم الإعلان رسمياً من قبل وزارة التعليم عام عن موعد اختبارات الدور الثاني لطلاب المرحلة الابتدائية، وموعد إجازة شاغلي الوظائف التعليمية والإدارية لمرحلتي رياض الأطفال والابتدائية بمدارس التعليم العام والتربية الخاصة، حيث من المقرر أن تبدأ اختبارات الصف الثالث وحتى السادس الابتدائي الدور الثاني بمدارس التعليم العام والتربية الخاصة اعتباراً من يوم الأحد بتاريخ 13 رمضان 1442هـ الموافق لتاريخ 25 أبريل 2021م.

وقد جاء نص بيان وزارة التعليم الخاص بتنظيم أعمال اختبارات الدور الثاني لطلاب المرحة التعليمية الابتدائية، بعد أن تم الانتهاء من رصد درجات الطلاب وإعلانها عبر موقع نظام نور المركزي، ومن يرغب في استعلام عن شهادات الطلاب الآن، يمكنه لك من خلال اتباع رابط نتائج نظام نور برقم الهوية 1442 الرسمي المرفق بالمقال.

نظام نور للنتائج 1442

بعد أن تم الإعلان من جانب وزارة التعليم عام عن موعد اختبارات الدور الثاني للطلاب والطالبات بالمرحلة الابتدائية، فيجب التأكد من جانب قادة المدارس من عدم وجود دور ثاني للطلاب أو الطالبات التابعين للمدرسة من خلال الدخول إلى نظام نور لنتائج الطلاب 1442.

ثم النقر على الاختبارات > الدرجات > إدخال درجات الدور الثاني > ثم اختيار النظام الدراسي والصف والفصل والمادة > ثم النقر على ابحث، وفي حال ظهور بيانات أحد الطلاب، يجب اختباره في الدور الثاني ورصد درجته، وحتى تتمكن المدرسة من إغلاق الدور الثاني ثم الترفيع النهائي للطلاب والطالبات، ويمكنكم الاستعلام عن نتائج الطلاب من خلال اتباع رابط نتائج نظام نور برقم الهوية 1442 المرفق.

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