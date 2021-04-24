رابط تسجيل جود الإسكان تعرف على أسهل طريقة وكيفية الدخول إلى المنصة- موقع ثقفني

رابط تسجيل جود الإسكان أصبح الآن محل بحث عدد كبير من المواطنين في المملكة العربية السعودية ويحتل التريند على محركات بحث جوجل حيث تعد منصة جود للإسكان أحد المنصات التي أطلقتها المملكة من أجل التطور الرقمي، وتحقيق أهداف رؤية 2030 لتوفير سبل الراحة، والرفاهية والتقدم الذي تسعى المملكة إلى تحقيقه طبقاً لتوجيهات خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز أل سعود .

نطرا لزيادة البحث عن رابط تسجيل منصة جود للإسكان ومعرفة كيفية الدخول ومتابعة الخدمة الرقمية جود للإسكان سوف نقدم لكم متابعينا على موقع “ثقفني” عدد من المعلومات عن رابط ماهي جود للإسكان ،وكيفية دخول منصة جود الرقمية ورابط تسجيل الدخول

رابط تسجيل جود الإسكان وماهي المنصة

منصة جود الإسكان هي أحد المنصات المهمة التي أطلقت من قبل المملكة العربية السعودية وتتبع وزارة الإسكان والهدف منها تقديم الخدمات الخاصة بالإسكان إلكترونياً لتوفير مزيد من التقدم التكنولوجي وتسهيل حركة المشاريع الخاصة بوزارة الإسكان لمساعدة المواطنين للحصول على شقق سكنية وتقديم الدعم و دفع الإيجارات والمساهمة في المبادرات وتقديم التبرعات

أن يكون المتقدم سعودي الجنسية

يكون لدى المتقدم حساب في بوابة سكني

يكون من المستفيدين بالضمان الاجتماعي

يقدم كشف بالراتب الخاص به بالتفصيل

يقوم بتقديم ما يثبت عدم امتلاكه أي وحدة سكنية يقيم بها إقامة دائمة

يقوم بتقديم ما يثبت أن عدد أفراد أسرته لايقل عن خمسة أفراد

شروط التسجيل في منصة جود للإسكان

أولا في حال عمل حساب جديد والتسجيل ب رابط دخول منصة جود يتم عن طريق:

الدخول إلى منصة جود والضغط على تسجيل دخول وتدوين البيانات المطلوبة من

الاسم

الاسم الوظيفة

رقم الهوية

رقم الجوال

البريد الإلكتروني ورقم السر

يتم الضغط على أيفونه اشتراك جديد ثم اختيار طريقة الدعم من القائمة

كيفية التسجيل في منصة جود الإسكان الرقمية

2-الطريقة الثانية لدخول المنصة في حال وجود حساب من أجل الاستعلام عن الطلب المقدم للحصول على دعم أو تقديم تبرع أو الإطلاع على المبادرات الجديدة يتم اتباع الأتي

الدخول إلى منصة جود الإسكان ثم كتابة الاسم والرقم السري الخاص بالمشترك الراغب في الاستعلام ويتم الدخول إلى الصفحة الخاصة بالمستعلم والبحث عما يرغب.