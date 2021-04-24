أخبار اليمن : لبوزة يعزي بوفاة المناضل الدكتور حسن السلامي

لبوزة يعزي بوفاة المناضل الدكتور حسن السلاميبعث نائب رئيس المؤتمر الشعبي العام الدكتور قاسم لبوزة برقية عزاء ومواساة في وفاة التربوي والمثقف الكبير الدكتور حسن السلامي عضو مجلس الشورى الذي وفاه الأجل يوم السبت في سلطنة عمان الشقيقة اثر مرض عضال الم به بعد حياة حافلة بالعطاء والنضال في خدمة الوطن.

واشاد الدكتور لبوزة في البرقية التي بعثها لنجل الفقيد اديب حسن السلامي وجميع اخوانه وكافة آل السلامي في محافظة لحج بمناقب الفقيد ورصيده الوطني الحافل بالنضال، حيث كان رائداً في حقل الثقافة والتربية والعلوم قبل الوحدة وبعدها واثبت جدارته خلال قيادته لوزارة التربية والتعليم ، فضلاً عن إسهامه في عدد من الملفات الحيوية والوطنية .

وأشار إلى أن الفقيد كان من الشخصيات التربوية والاجتماعية التي حظيت باحترام الجميع, وله بصمات في الاهتمام بدعم المشتغلين في حقل الثقافة والفكر والفن.

لافتا الى أن الفقيد ارتبط اسمه ايضا بدور اسرته واسهاماتها في الثورة والدولة وادوارها النضالية من خلال حركة القوميين العرب ونضالها البارز في مسيرة الثورة المسلحة في جنوب الوطن انذاك.

ونوه بمواقف الفقيد الذي قدّم أروع الأمثلة في العطاء والإخلاص للوطن .. مؤكداً أن الوطن خسر برحيله شخصية وطنية وتربوي ومثقف كبير.

وعبّر نائب رئيس المؤتمر الشعبي العام باسمه واسم قيادة المؤتمر واعضائه وانصاره عن خالص العزاء وعميق المواساة لأبناء الفقيد وكافة أسرته في هذا المصاب.. سائلا العلي القدير أن يتغمده بواسع رحمته وعظيم مغفرته ويسكنه فسيح جناته ويلهم أهله وذويه الصبر والسلوان.

"إنا لله وإنا إليه راجعون".

