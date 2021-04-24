كلوب: ليفربول لا يستحق التأهل إلى دوري أبطال أوروبا

قال يورغن كلوب، المدير الفني لليفربول الإنجليزي، إن فريقه لا يستحق التأهل إلى دوري أبطال أوروبا بعدما تعادل مع نيوكاسل يونايتد اليوم السبت.
وفرط ليفربول في فوز كان في متناول يديه وسقط في فخ التعادل أمام ضيفه نيوكاسل بنتيجة هدف لمثله في المباراة التي جمعتهما اليوم السبت في الجولة الثالثة والثلاثين من الدوري الإنجليزي الممتاز "بريمرليغ".
وبهذا التعادل، رفع ليفربول رصيده إلى 54 نقطة في المركز السادس وسط منافسة محتدمة على المراكز الأربعة الأولى في ترتيب جدول البريمرليغ والتي تخول للأندية المشاركة في دوري أبطال أوروبا.
وفي معرض تعقيبه على النتيجة قال كلوب: "من الصعب جدا تقبل هذه النتيجة. لا يوجد أحد نلومه غير أنفسنا".
وأضاف: "الأمر لا يبدو محتملا (أن ننهي الموسم في المراكز الأربعة الأولى). سنواجه مانشستر يونايتد في أفضل حالاته. كل هذه الأنواع من الأشياء".
وتابع: "كل هذا لا يبدو مرجحًا وهو ليس في مصلحتنا، ولكن إذا لعبنا بهذه الطريقة ولم ننه مباريات مثل هذا اللقاء، فلماذا نلعب في دوري أبطال أوروبا؟ هذا هو السؤال".
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