بالفيديو.. حريق في مستشفى مختص بمصابي كورونا في بغداد

أكدت مصادر عراقية، مساء السبت، اندلاع حريق كبير في أحد المستشفيات المختصة بمصابي فيروس كورونا وسط بغداد.

وأشارت المصادر إلى أن حريقا اندلع في مستشفى "ابن الخطيب" بمنطقة جسر ديالى، في بغداد، بسبب انفجار أسطوانة أوكسجين. وهرعت 10 فرق إطفاء للمستشفى لإخماد الحريق، مع أنباء أولية عن وجود إصابات، لم تحدد أعدادها. وأكدت مديرية الدفاع المدني أن "فرق الدفاع المدني تباشر حاليا بعمليات اخلاء المرضى الراقدين".

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