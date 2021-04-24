أكثر من مليار شخص حول العالم حصلوا على جرعة من لقاحات كورونا

جدة - نرمين السيد - أظهر تعداد لوكالة "فرانس برس"، اليوم السبت، أنه تم على مستوى العالم، إعطاء أكثر من مليار جرعة من لقاحات مضادة لكوفيد، وذلك بعد أقل من خمسة أشهر من بدء أولى حملات التلقيح فى ديسمبر.





وأعطى ما لا يقل عن مليار ومليونين و938 ألفا و540 جرعة فى 207 بلدان أو مناطق وفق هذا التعداد المستند إلى مصادر رسمية. وانحصر أكثر من نصف هذه الجرعات (58 فى المئة) فى ثلاث دول هى الولايات المتحدة (225,6 مليون جرعة) والصين (216,1 مليونا) والهند (138,4 مليونا). ولكن قياسا بعدد السكان، احتلت إسرائيل الصدارة عبر تلقيح ستة من كل عشرة إسرائيليين فى شكل كامل. وفى المملكة المتحدة، تلقى 49 فى المئة من السكان جرعة واحدة على الاقل، فيما بلغت النسبة فى الامارات أكثر من 51 فى المئة وفى الولايات المتحدة 42 فى المئة وتشيلى 41 فى المئة والبحرين 38 فى المئة والأوروجواى 32 فى المئة. وفى الاتحاد الأوروبى، تلقى 21 فى المئة من السكان 128 مليون جرعة. وتصدرت القائمة مالطا (47 فى المئة) والمجر (37 فى المئة). أما الدول الاوروبية الاكثر كثافة سكانية فسجلت نسبا ادنى: فرنسا (20,5 فى المئة) والمانيا (22,6) وايطاليا (19,9) وإسبانيا (22,3).

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