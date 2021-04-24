وفاة و11 حالة اختناق على الأقل بحريق مستشفى ابن الخطيب ببغداد

جدة - نرمين السيد - وقال المصدر إنه "تم تسجيل وفاة و11 حالة اختناق للمرضى بعضها خطرة كحصيلة اولية لحريق مستشفى ابن الخطيب". وأعلنت مديرية الدفاع المدنى، اليوم السبت، عن اندلاع حريق داخل مستشفى ابن الخطيب فى "جسر ديالى" جنوب شرقى العاصمة العراقية بغداد.

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