هجوم إلكتروني يعطل صدور صحيفة ألمانية 

أدى هجوم إلكتروني على مجموعة "مادساك" الألمانية للإعلام، إلى إعاقة نشر صحيفة إقليمية في العديد من الولايات الألمانية.

وقال متحدث باسم الشركة: "بفضل تعاون عملي تظافرت فيه جهود صحف المجموعة، تم نشر معظم عناويننا اليوم بصورة كاملة تقريبا".

وأضاف المتحدث: "تضررت بهذا الهجوم بصورة أساسية الأجزاء المحلية، فالمحتوى الخاص بنا متاح كالمعتاد، وقد أبلغنا قراءنا بالظروف الجديدة على الصفحات الأولى".

وألغت المؤسسات المسؤولة عن نشر الصحف شروط الدفع لعروض القراءة عبر الإنترنت كتعويض.

وكان المقر الرئيس لمجموعة "مادساك" في هانوفر قد أعلن يوم الخميس أنه كان ضحية لهجوم إلكتروني على أنظمة الكمبيوتر الخاصة به.

وواصل المتحدث باسم المجموعة القول: "بدأنا اتخاذ إجراءات مضادة للهجوم الإلكتروني على الفور، ونعمل جاهدين للتوصل إلى حل".

وتضم مجموعة "مادساك" الإعلامية صحف "نويه هانوفرشه"، و"نويه بريسه" في هانوفر، و"أوستزي تسايتونغ"، و"ليبكر ناخريشتن"، و"ألرتسايتونغ"، و"شاومبورغر تسايتونغ"، و"فولفسبورغر ألغماينه تسايتونغ"، وعددا كبيرا آخر من الصحف.

وكانت مجموعة "فونكه" الإعلامية التي تضم العديد من الصحف الإقليمية في محفظتها، ومقرها إيسن غربي البلاد، وقعت قبل أشهر قليلة ضحية هجوم خطير لقراصنة الإنترنت.