كوريا الجنوبية تتعاقد مع ”فايزر” على 40 مليون جرعة لقاح إضافية 

أعلنت كوريا الجنوبية توقيعها عقدا مع شركة "فايزر" لشراء 40 مليون جرعة إضافية من لقاحها المضاد لكورونا وسط مخاوف من قفزة في حالات الإصابة بالفيروس في البلاد.
وقالت الحكومة الكورية الجنوبية إن ذلك يرفع كميتها الحالية من لقاحات "فايزر" إلى 66 مليون جرعة.
وأشارت إلى أنها تعاقدت إجمالا على 192 مليون جرعة من لقاحات بينها "مودرنا" و"أسترازينيكا" و"جونسون آند جونسون" و"نوفافاكس".
وقال وزير الصحة كوون ديوك تشيول في إفادة صحفية إن بلاده حصلت على كمية من لقاحات كوفيد-19 كافية لتطعيم زهاء 100 مليون نسمة.
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