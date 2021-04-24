المكسيك تسجل 3308 إصابات و349 وفاة جديدة بكورونا 

أعلنت وزارة الصحة في المكسيك السبت تسجيل 3308 إصابات جديدة بفيروس كورونا، و349 وفاة خلال الـ24 ساعة الماضية.
المكسيك تسجل 3308 إصابات و349 وفاة جديدة بكوروناالمكسيك تسجل 535 وفاة وأكثر من 4 آلاف إصابة جديدة بكورونا
وأشارت الوزارة إلى أن إجمالي الإصابات في البلاد ارتفع ليبلغ 2326738 حالة، وأن حصيلة الوفيات بلغت 214853 حالة.
وقالت الحكومة، إن "العدد الحقيقي للحالات من المرجح أن يكون أعلى بكثير".
وتشير بيانات منفصلة نشرت مؤخرا إلى أن "العدد الفعلي للوفيات أعلى بنسبة 60% على الأقل من الرقم المسجل رسميا".
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