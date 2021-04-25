موعد صرف حافز لهذا الشهر 1442 ومتى ينزل حافز بعد التسجيل

موعد صرف حافز لهذا الشهر يتداوله الكثير من المواطنين بالمملكة العربية السعودية، حيث يهتم الكثيرين بتاريخ حافز كل شهر، ومن المقرر صرف حافز الدفعة الجديدة بعد 10 أيام، حيث سيتم إيداع راتب حافز في يوم الأربعاء الموافق 23 رمضان 1442 هجرية و 5 مايو 2021 ميلادية، وسنوافيكم لكل جديد حول مواعيد صرف حافز الجديدة، فتابعونا دائمًا عبر موقعنا المتميز موقع ثقفني.

متى ينزل حافز بعد التسجيل وكيف أعرف موعد نزول حافز من أكثر الأسئلة الشائعة التي يرددها المسجلين في برنامج حافز البحث عن العمل، فما هو حافز؟ حافز هو أحد مخصصات الدعم المالية التي تقدمها الحكومة السعودية لدعم الشباب الباحثين عن العمل وتحفيزهم من أجل مساعدتهم في مواصلة البحث عن وظيفة مناسبة ومستدامة، ويتم صرف دعم حافز لمدة سنة بشكل شهري، والهدف الرئيسي من صرف حافز للشباب ليس الاعتماد على الدعم المادي المقدم للشاب كمصدر دخل ثابت له وإنما يتعين عليه البحث بجدية عن عمل مناسب له، حيث يقدم برنامج حافز مميزات رائعة تسهم في الحد من البطالة وتساعد المشترك في الحصول على وظيفة مناسبة، ومن خلال هذا التقرير سنقوم بعرض مواعيد نزول حافز 1442 وشروط الاستحقاق في برنامج حافز، فتابعونا.

موعد صرف حافز لهذا الشهر

متى ينزل حافز بعد التسجيل نجيب عليه من خلال هذه الفقرة، حيث حددت الحكومة السعودية مواعيد نزول الرواتب والمعاشات لعام 1442 منذ بداية السنة، فيتم صرف دعم حافز في اليوم الخامس من كل شهر ميلادي مع مراعاة العطلات الأسبوعية وإجازات الأعياد الرسمية في المملكة العربية السعودية، فإذا صادف تاريخ صرف حافز يوم الجمعة سيقوم البرنامج بتقديم موعد الصرف يوم واحد، بحيث يتم الصرف يوم الخميس، أما إذا صادف موعد نزول راتب حافز يوم السبت يتم تأخير موعد إلى يوم الأحد.

جدول نزول حافز 1442

يمكنكم متابعة برامج صندوق الموارد البشرية هدف التي تدعم الشباب الخريجين في حياتهم المهنية بعد التخرج، كما وضع القائمين على برنامج حافز شروط لاستحقاق الدعم، حيث يقوم المتقدم بالتسجيل بعد استيفائه للشروط ومتابعة الطلب عبر الموقع الإلكتروني لبرنامج حافز لمعرفة نتيجة الاستحقاق بعد التسجيل لمدة ثلاثة شهور، وفيما يلي جدول صرف رواتب حافز بعد التسجيل:

جمادي الأول “الخميس” 21/5/1442هجرية الموافق 5/1/2021 ميلادية جمادي الآخر “الخميس” 22/6/1442 هجرية الموافق 4/2/2021 ميلادية رجب “الخميس” 20/7/1442 هجرية الموافق 20/3/2021 ميلادية شعبان “الإثنين” 23/8/1442 هجرية الموافق 5/4/2021 ميلادية رمضان “الأربعاء” 23/9/1442 هجرية الموافق 5/5/2021 ميلادية

شروط استحقاق حافز

يجب على الراغبين في الحصول على دعم حافز البحث عن العمل استيفاء كافة شروط استحقاق حافز، ويحصل المتقدم على الدعم في الشهر الذي يلي ظهور نتائج الأهلية التي استغرقت 90يومًا من تاريخ بدء التسجيل في البرنامج، وفيما يلي عرض لشروط التسجيل في حافز 1442:

يجب أن يكون متقدما مقيمًا في السعودية إقامة دائمة.

يشترط ألا يكون طالب الدعم موظفًا في القطاع العام أو الخاص.

أن يتراوح عمر المتقدم ما بين 20 و60عامًا.

أن يكون المسجل قادرًا على العمل.

يشترط البرنامج ألا يكون المتقدم متدربًا أو طالبًا في أي مرحلة تعليمية.

يشترط ألا يكون المتقدم مستحقًا لأي معاش تقاعدي.

ينبغي ألا يكون لطالب الدعم أي نشاط تجاري ولا دخل ثابت.

ينبغي ألا يكون المتقدم مستفيدًا من برنامج حافز أو مستحقًا للدعم وقت تقديمه لطلب الحصول على الدعم.

طريقة التسجيل في حافز البحث عن العمل

يمكن للمتقدم التسجيل في برنامج حافز من خلال الدخول على البوابة الإلكترونية لحافز على شبكة الإنترنت، فلم يعد هناك لحاجة لذهاب المواطن إلى أحدد مقدمي الخدمات بالسعودية، حيث تعتمد المملكة العربية السعودية على التكنولوجيا الحديثة والتحول الرقمي في كافة المعاملات الحكومية مع المواطنين، وفيما يلي عرض كيفية تسجيل حافز لأول مرة:

الولوج لإلى موقع برنامج حافز الإلكتروني.

الدخول إلى صفحة إنشاء جديد عبر البوابة.

يتطلب الموقع إدخال بيانات المتقدم التالية:

اسم المستخدم. رقم الهوية الوطنية. البريد الإلكتروني. رقم الهاتف الجوال. كلمة المرور. جنسية المتقدم. تاريخ الميلاد.

ينبغي على المتقدم مراجعة البيانات بدقة ثم الضغط على أيقونة “إنشاء حساب”.

يقوم الموقع بإرسال رسالة نصية إلى رقم الهاتف الجوال تحتوي على كود التفعيل”.

يقوم المتقدم بإدخال كود التفعيل في الخانة المخصصة لذلك.

انقر على أيقونة “إدخال” حتى تتمكن من إنهاء عملية التحقق وتسجيل المستفيد في الموقع بنجاح وبطريقة سليمة.

متى ينزل حافز بعد التسجيل

يتساءل الكثير من المتقدمين في برنامج حافز “متى ينزل حافز بعد التسجيل في طاقات؟”، يرجى العلم بأن موعد نزول راتب حافز يكون بعد استقبال المتقدم رسالة تفيد بأنه مؤهل أو ملتحق بمدة زمنية لا تزيد عن 60 يومًا “شهرين”، أما المتقدم الذين تحولت حالته حالته من متقدم إلى ملتحق ينزل راتب حافز له بعد 90 يومًا “ثلاثة أشهر”.

وبهذا نكون قد وصلنا إلى نهاية تقريرنا عن موعد صرف حافز لهذا الشهر ومتى ينزل حافز عام 1442 مع جدول صرف رواتب حافز الجديد وشروط استحقاق حافز وكيفية التسجيل في حافز إلكترونيًا.