احصل علي التمويل العقاري من الراجحي في دقائق وبكل سهوله بالمملكة

التمويل العقاري من الراجحي من اهم التمويلات الموجودة بالمصرف حيث يعتبر مصرف الراجحي من اهم البنوك الموجودة بالمملكة العربية السعودية لأنة يتميز بتسهيل جميه تمويلاته المالية وتسهيل فترات السداد حسب اختيار العميل، لان بعض المواطنين السعوديين قد يمرون ببعض الأزمات المالية التي قد يتعرضون إليها فبنك الراجحي يسهل عمليات التمويل وتوفير التمويل الشخصي أيضا وذلك لتحسين حياه المواطن والقدرة علي تخطي الأزمات التي قد يمرون بها فهناك من يريد شراء سياره أو بناء مسكن أو أي أزمة يمر بها في حياته اليومية، لذلك سوف نشرح لكم التمويل العقاري الذي يقوم البنك بإعطائه للمواطن السعودي.

مصرف الراجحي بالسعودية

يعتبر مصرف الراجحي من اهم واكبر البنوك الموجودة بالمملكة الذي يتميز بمميزات عديده، وقد تأسس المصرف في 1957 ميلادية حيث يحتوي المصرف علي خبره في التعاملات المالية منذ خمسين عام حيث تم افتتاح أول فرع بمدينه الرياض وعمل المصرف علي تأسيس فرع للسيدات في عام 1979 ميلادية، كما أن البنك يقدم باقة من اهم وافضل الباقات الإلكترونية والخدمات مثل فتح محفظه إلكترونية عبر مصرف الراجي كما أن المصرف يقدم أيضا باقة من اهم البطاقات المصرفية مثل بطاقه سفر بلس والتي تغنيك بمميزات فريده من نوعها، حيث يعمل المصرف علي أقراض القروض للمواطنين ذات الدخل المحدود وللمعدومي الدخل وذلك للتحسين من أوضاعهم المالية وعلي حسب رغبتهم في السداد.

شروط التمويل العقاري مصرف الراجحي

يعمل بنك الراجحي علي توفير قروض للمواطنين السعوديين الجنسية مثل التمويل العقاري وقد يحتاج إليه المواطن لشراء شقه أو شراء قطعه ارض أو شراء منزل يقيم فيه هو وأسرته لذا قدم بنك الراجحي تمويل العقاري وذلك بعض استيفاء الشروط الأتية:

أن يكون المواطن سعودي الجنسية ومقيم بالمملكة.

أن يكون فتره التمويل فيها عمر التقاعد لعميل 15 سنه للأراضي و 20 سنه للعقارات.

أن لا يقل الراتب للمواطن عن 5 الآف ريال في القطاع الحكومي و 7500 لموظفين القطاع الخاص.

المستندات المطلوبة للتمويل العقاري

يجب علي العميل استيفاء جميع الشروط الموضحة أعلاة وبعدها سوف يتم طلب بعض الأوراق والمستندات المطلوبة للتمويل وهذه الأوراق:

تحويل المرتب وإحضار النموذج الخاص بالتحويل.

صوره بطاقه الأحوال الخاصة.

إحضار الدفتر العائلي في حاله عدم إحضار بطاقه الأحوال.

التمويل لشراء منزل

كما اعلن المصرف عن التمويل لشراء منزل واعلن عن اهم مميزاته والتي سوف نوضحها لكم بالتفصيل من خلال الأتي:

يمكنك التمويل من شراء العقار عن طريق شراءه من قبل المصرف لك.

حق التصرف في العقار بعد شرائه يبيعه لك المصرف مقابل أقساط اجله.

يمكنك من نقل الملكية ويحتفظ لك المصرف التصرف في العقار ضمن الحقوق والمخاطر المترتبة علي هذا التمويل.

التمويل بالمرابحة بحيث يتيح لك المرابحة بمرونه في تملك عقار أو ارض.

التمويل بضمان العقار الراجحي

كما أتاح مصرف الراجحي خدمه التمويل بضمان العقار الذي يمكن من خلاله الحصول علي كل ما تحتاج من تمويل والذي يكون علي قيمه العقار المحدد بالإضافة إلي قيمه الأقساط الشهرية، التمويل بضمان العقار متوافق مع أحكام الشريعة الإسلامية وضوابطها بالإضافة إلي انه متاح للمواطنين السعوديين فقط والذين يمكنهم الحصول عليه من خلال الصفحة الرسمية مصرف الراجحي وإدخال بعض البيانات المطلوبة ويجب أن تكون صحيحه بالإضافة إلي أن التمويل يقوم بالتامين عليك في حاله الموت أو العجز لا قدر الله تصل إلي 500 ألف ريال والجدير بالذكر أيضا مده السداد التي قد تصل إلي 240 شهر بالإضافة إلي هوامش ربح تنافسيه.

وفي نهاية المقال نتمنى أن نكون شرحنا لكم قرض التمويل العقاري وشروطه المطلوبة للحصول عليه والأوراق والمستندات تجاه التمويل والتمويل بضمان العقار أيضا، لذلك حيث يتمكن المواطن بشراء منزل أو قطعه ارض له و لأسرته بقصد المعيشة فيها.