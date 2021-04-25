خطوات إعفاء من بنك الراجحي 1442 للمواطنين والمقيمين وطريقة تقديم الطلب

خطوات إعفاء من بنك الراجحي 1442 في المملكة العربية السعودية يعتبر مصرف الراجحي من أهم المصارف الموجودة، يفضل جميع العملاء مصرف الراجحي ويفضلون الخدمات التي تقوم بتقديمها للعملاء، ولأن مصرف الراجحي يحظى على شعبية كبيرة داخل المملكة السعودية قام بإعلان خدمة الإعفاء ويعتبر هذا الأمر من الأمور التي تعطي ثقة للعملاء، يساعد بنك الراجحي الكثير من العملاء في تمويل مشاريعهم الصغيرة أو تمويل المشاريع التي تأثرت كليا منذ بدء فيروس كورونا.

إعفاء من بنك الراجحي 1442

خدمة الإعفاء بنك الراجحي يقوم بتقديمها في جميع الفروع الخاصة به ولكل يتم إرسال الطلب يوجد بعض الخطوات التي يجب على العميل أن يقوم بها وعند إتمامها يحصل التحميل على الخدمة المقدمة إليكم الخطوات:

يقوم العميل في بداية الأمر بالدخول إلى الموقع الإلكتروني الخاص بمصرف الراجحي.

العميل الذي سيقوم بتقديم الطلب لبنك الراجحي يجب عليه إحضار بعض المعلومات التي يقوم البنك بطلبها والتي تكون مثل صورة واحدة أصلية للعميل وبعض المعلومات التي تؤكد جنسية العميل أما إذا كان العميل يقيم داخل المملكة العربية السعودية أو يقيم في دولة أخرى خارج المملكة، وإذا كان العميل مقيم خارج المملكة العربية السعودية يقوم بإحضار صورة لإقامة للمغتربين.

خطوات إعفاء بنك الراجحي

لتقديم طلب الإعفاء إلى بنك الراجحي يجب أن يقوم العميل بكتابة جميع البيانات الذي سيقوم الموقع بطلبها وهذه البيانات يجب أن يقوم العميل كتابتها وذلك لأن هذه المعلومات سيقوم الموقع بالرد عليها والتي تتمثل في: