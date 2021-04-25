23 قتيلا على الأقل جراء حريق بمستشفى لمرضى كورونا في بغداد

أفادت مصادر طبية عراقية بوفاة 23 شخصا على الأقل وإصابة العشرات جراء حريق الذي اندلع في مستشفى لمرضى كورونا جنوبي شرق العاصمة العراقية بغداد.

وأفاد مراسل دوت الخليج بتسجيل حالات اختناق جراء انفجار أنابيب أوكسجين في مستشفى ابن الخطيب بمنطقة جسر ديالى والذي يخضع فيه المرضى المصابون بفيروس كورونا للعلاج. وأضافت مصادر أن الحريق في المستشفى اندلع بعد حادث أدى إلى انفجار صهريج أكسجين.

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