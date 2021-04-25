هجوم إلكترونى يعطل صدور صحيفة ألمانية

جدة - نرمين السيد - وقال متحدث باسم الشركة: "بفضل تعاون عملى تظافرت فيه جهود صحف المجموعة، تم نشر معظم عناويننا اليوم بصورة كاملة تقريبا".

وأضاف المتحدث: "تضررت بهذا الهجوم بصورة أساسية الأجزاء المحلية، فالمحتوى الخاص بنا متاح كالمعتاد، وقد أبلغنا قراءنا بالظروف الجديدة على الصفحات الأولى".

وألغت المؤسسات المسؤولة عن نشر الصحف شروط الدفع لعروض القراءة عبر الإنترنت كتعويض.

وكان المقر الرئيس لمجموعة "مادساك" فى هانوفر قد أعلن يوم الخميس، أنه كان ضحية لهجوم إلكترونى على أنظمة الكمبيوتر الخاصة به.

وواصل المتحدث باسم المجموعة القول: "بدأنا اتخاذ إجراءات مضادة للهجوم الإلكترونى على الفور، ونعمل جاهدين للتوصل إلى حل".

وتضم مجموعة "مادساك" الإعلامية صحف "نويه هانوفرشه"، و"نويه بريسه" فى هانوفر، و"أوستزى تسايتونغ"، و"ليبكر ناخريشتن"، و"ألرتسايتونج"، و"شاومبورغر تسايتونج"، و"فولفسبورجر ألجماينه تسايتونج"، وعددا كبيرا آخر من الصحف.

وكانت مجموعة "فونكه" الإعلامية التى تضم العديد من الصحف الإقليمية فى محفظتها، ومقرها إيسن غربى البلاد، وقعت قبل أشهر قليلة ضحية هجوم خطير لقراصنة الإنترنت.