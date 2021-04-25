3 قتلى فى الهجوم على ناقلة النفط الإيرانية قبالة بانياس السورية

جدة - نرمين السيد - وأكدت وزارة النفط السورية، فى وقت سابق اليوم السبت، أنباء الحريق الذى اندلع فى خزان ناقلة النفط قبالة بانياس، وأوضحت أنه ناتج عن هجوم.
وأوضح المرصد السورى لحقوق الإنسان أن ناقلة النفط المستهدفة قبالة سواحل مدينة بانياس السورية، تتبع إيران، فيما تضاربت وسائل الإعلام الإيرانية فى كشف تبعية السفينة، حسبما نقلت قناة "العربية".
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