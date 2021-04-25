“أهم أنباء النتائج” نظام نور التعليمي Noor Results برقم الهوية وروابط التحقق، آلاف الطلاب يبحثون عن نتائج الاختبارات عبر منصة نور في الوقت الحالي وذلك بعد اجتيازهم اختبارات الفصل الدراسي الأول بالمملكة العربية السعودية وفي صدد بدأ اختبارات الفصل الدراسي الثاني 1442، وقد وفرت المنصة الإلكترونية نور نتائج الاختبارات إلكترونياً حيث حصل الطلاب على نتائجهم بكل سهولة ويسر منزلياً، وكما هو معروف أن وزارة التربية والتعليم بالمملكة قد أطلقت تلك المنصة لضمان سير المنظومة التعليمية عن بعد بظل الظروف التي يمر بها العالم من عدوي فيروس كورونا المستجد، وتعمل المنصة بتقنيات عالية وبشكل ممتاز فتوفر جميع الخدمات الطلابية التعليمية دون الحاجة للخروج والذهاب للمدرسة.

ما هي طريقة استخراج النتائج عبر منصة نور؟

كما أعلن أحد مسئولي وزارة التربية والتعليم أهم الأنباء عن قرب ظهور نتائج نور Noor Results ولذا وجب علينا توضيح كيفية الاستعلام عن النتائج إلكترونياً برقم الهوية ويكون عبر الخطوات التالية:

للاستعلام عن النتيجة يجب عليك أولا تسجيل الدخول عبر الموقع الرسمي لنظام نور التعليمي. ثم إدخال اسم المستخدم وإدخال كلمة المرور الخاصة بالطالب أو ولي الأمر. تحديد المرحلة الدراسية للطالب والفصل الدراسي أول أو ثاني واسم المدرسة التابع لها الطالب. تعبئة الاستمارة التي ستظهر بالخطوة التالية. والنقر على أيقونة عرض النتائج، وستظهر درجات الطالب بجميع المواد.

منصة نور الإلكترونية ولينك وطريقة الاستعلام عن النتائج

منصة نور هي منصة حديثة النشأة وتابعة للحكومة السعودية وقد أطلقتها لتحل محل التعاملات الورقية ولتوفير العديد من الخدمات للطالب وولي الأمر من توفير شرح للمناهج الدراسية للطالب وطرح الإمكانية لولي الأمر لمتابعة مستوي الطالب، كما توفر التواصل مع المسئولين بالوزارة لتقدم بالشكاوى أو طرح التعديلات ومناقشة القرارات المتعلقة بالطلاب.

وقد أطلقتها الوزارة لتكون في الأساس وسيلة التواصل الفعالة بين الطالب والوزارة، ويتم بها طرح الاختبارات التقييمية التي تعمل علي قياس مستوي الطالب، وتسمح لأولياء الأمور متابعة مستوي أبنائهم وذلك بتسجيل الدخول للموقع كولي أمر.

ولا تتوقف الخدمات التي تقدمها المنصة عند حد معين فهي تستعمل بغاية السهولة، وتوفر الأنشطة للطلاب ومن خلالها يشارك الطالب بالدورات وتأدية الامتحانات الفصلية، وأهم ما في الأمر أن تلك المنصة إلكترونية من ضمن جهود الدولة للحفاظ على سلامة مواطنيها، وجميع تعاملاتها عن بعد دون الحاجة لزيارة المدرسة والاختلاط بالأفراد.