تصميم بطاقات تهنئة للخريجين والخريجات مقدمة من مدرستي مع بعض نماذج التهنئة

تصميم بطاقات تهنئة للخريجين والخريجات مقدمة من مدرستي بالروابط والطريقة السهلة، يبحث العديد في هذه الفترة عن عبارات تهنئة بالنجاح للطلاب الخريجين والخريجات، وهي تعتبر بطاقة تهاني ومباركة تحتوي على عبارات يتم بها تهنئة الطلاب الناجحين للعام الحالي 2021، وتقوم المدارس أو أولياء الأمور، أو الأصدقاء أو الأقارب، أو أي شخص آخر بتقديمها للطالب الذي نجح في هذا العام، وتشمل هذه البطاقات على شهادة تقدير، وجمل تهنئة وشكر وعرفان للخريجين، وهي خدمه تم توفيرها من وزارة التربية والتعليم السعودية، وتحتوي على جمل شكر وتهنئة على تعب ومجهود الطالب طول العام حتي نجح، كما أن هذه الخدمة التي تقدمها وزارة التربية والتعليم بالمملكة تكون محتوية على شعار وزارة التربية والتعليم، بالإضافة إلى شعار منصة مدرستي.

رابط تصميم بطاقات تهنئة الخريجين والخريجات 2021

والجميع الآن في انتظار ظهور نتائج نظام نور التعليمي حتي يقوموا بالتهادي فيما بينهم بالشهادات الموثقة من منصة مدرستي التعليمية، كما يذكر أن لينك خدمة تهنئة الناجحين من الطلاب قد أدخل علي الطلاب والطالبات الفرح والسرور، حيث من الممكن تسجيل الدخول على لينك الخدمة وكتابة وتصميم شهادة تقدير باسم الطالب الذي نجح في الاختبارات.

وتشتمل شهادة التقدير على جملة تهنئة بالنجاح أو التخرج، وتحتوي على دعوة بالنجاح والتوفيق في حياة الطالب المستقبلية، حيث من الممكن أن يتم إرسال هذه الشهادات لجميع المراحل الدراسية، المرحلة الابتدائية، المرحلة المتوسطة، المرحلة الثانوية، وكذلك مرحلة الخريجين من الجامعات.

لينك خدمة بطاقات التهنئة وشهادات الشكر والتقدير

وفي هذه الفترة ازداد البحث عن رابط خدمة بطاقات تهنئة للناجحين زيادة مهولة، وذلك حتى يتم التمكن من إرسال شهادات تقدير وشكر للطالب بعد مجهود وتعب عام دراسي كاملًا، وسوف يزداد عدد دخول الأشخاص إلي الرابط بالتزامن مع إعلان نتائج الاختبارات النهائية للطلاب في نظام نور التعليمي، للمرحلة الابتدائية، والمرحلة المتوسطة، والمرحلة الثانوية.

كيفية كتابة بطاقة تهنئة للطلاب الناجحين

مع قرب موعد إعلان نتائج الطلاب في نظام نور التعليمي في النصف الثاني من العام للعام الدراسي 1442، لجميع الصفوف الدراسية المختلفة، يتكاثر البحث عن طريقة كتابة بطاقة تهنئة للطلاب الناجحين، وإليكم الطريقة وهي:

الانتقال إلى “لينك خدمة تهنئة الخريجين والخريجات من الطلاب الناجحين“.

يتم إدخال اسم الطالب أو الطالبة الذي اجتاز الاختبارات النهائية بنجاح.

وبعدها يتم إدخال السنة الدراسية الذي نجح فيها الطالب.

ثم يتم إدخال اسم الشخص أو الصلة التي قدمت بطاقة تهنئة للطالب.

وبالنهاية يتم النقر على خانة “عرض أو تحميل شهادة التهنئة”.

ومن لم يتمكن من إرسال شهادة تقدير، يقوم بإدخال اسم الطالب الذي يريد أن يهنئه في تعليق، مع كتابة اسم الراسل عبر هذا التقرير، وسوف يتم إرسال شهادة تهنئة تحتوي على اسم الطالب ومرسل التهنئة.

ومن عبارات التهنئة الجميلة والتي تؤثر في النفس بالإيجابية للشخص الناجح بالطبع هو ما يلي والذي يمكنكم الاستعانة بها من اجل تهنئة زملائكم بعد النجاح إن شاء الله:

أقدم لكم أسمى آيات التهاني والتبريكات بمناسبة تخرجكم من هذا المبنى العلمي العظيم ، هذا هو اليوم الذي طالما حلمتم به ، وقد جاء اليوم الذي ستجنون فيه إرهاق السنوات الماضية.

بعد الضيق هناك فرج ، وبعد الظلمة نور ، وبعد التعب نجاحك ودرجتك ألف بركة.

تعجز الكلمات عن وصف السعادة الغامرة التي أشعر بها اليوم بعد التخرج ، فأنت تجني ثمار الكد والاجتهاد والسهر لوقت متأخر من الليل ، وتجد نفسك على أعتاب مرحلة جديدة ، أتمنى لك التوفيق والنجاح.

لقد عرفتك في السنوات القليلة الماضية كمثال للتغلب على المصاعب وتدمير الفشل والبقاء على قيد الحياة ، لقد مررت على المحطات واحدة تلو الأخرى وتتطلع إلى ما سيأتي ، وقد جاء اليوم الذي تستحق فيه تتويج الجميع هذا ، أهنئكم على تخرجكم.

بعد فترة طويلة من المشقة ، جاء اليوم الذي أصبحت فيه أحلامك ملموسة وأصبح ما حلمت به وشاهدته حقيقة. أتمنى لك التوفيق في حياتك العملية وأن تجد في المستقبل ما يرضي طموحك المجنون. تبارك شهادتك.

لا يوجد لباس أجمل من لباس النجاح ، أشعر بالسعادة اليوم عندما أراك في المراتب العليا من التعليم ، تفوز وتحقق الطموح وتتفوق على نفسك ، قبل أن تتفوق على الآخرين ، أهنئك على تخرجك ، وأتمنى لك المزيد من النجاح.

وبالطبع لها الأثر الطيب والبناء في نفوس الطلاب المجتهدين الذين كافحوا طوال مدة الدراسة هذا العام جميع المغريات من اجل أن ينالوا شرف النجاح والتفوق وجمال المباركة من الأهل والأقرباء والأصدقاء.