فرنسا: 32 ألف إصابة بكورونا خلال 24 ساعة
أعلنت هيئة الصحة العامة الفرنسية، يوم السبت، تسجيل 220 حالة وفاة و32 ألفا و633 إصابة جديدة بفيروس كورونا، على مستوى فرنسا خلال الساعات الـ24 الماضية.
ووفقا للبيانات الواردة على موقع الهيئة الإلكتروني، فقد ارتفع إجمالي الوفيات المرتبطة بـ«كوفيد-19» المسجلة في فرنسا منذ بداية تفشي الوباء إلى 102 ألفا و742 حالة، فيما بلغ العدد التراكمي للإصابات المسجلة خلال نفس الفترة 5 ملايين و473 ألفا و579 إصابة.
وكان تلقى أكثر من 13.8 مليون شخص الجرعة الأولى على الأقل من اللقاحات المضادة للفيروس.
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