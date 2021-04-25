الناشط السياسي الكويتي الدكتور عبيد الوسمي يخوض الانتخابات التكميلية في الدائرة الخامس

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محمد سياف - ابو ظبي - تقدم الناشط السياسي الكويتي البارز الدكتور عبيد الوسمي بأوراقه إلى إدارة شؤون الانتخابات في الكويت لخوض الانتخابات التكميلية في الدائرة الخامسة التي بدأت يوم الخميس الماضي وتستمر حتى نهاية يوم السبت “آخر أيام تسجيل ” الموافق 24 أبريل الحالي .

وكان الدكتور عبيد الوسمي قد غرد عبر حسابه في موقع توتير بالقول أرشح نفسي في الانتخابات التكميلية لمقعد الأخ الدكتور بدر زايد الداهوم، لحين عودته بإذن الله ضيفا على الدائرة الخامسة وأهلها، نسأل الله التوفيق ونسألكم العون والقبول في هذا الاستفتاء الدستوري .

ضجت مواقع التواصل الاجتماعي في الكويت بالخبر لترشيح الوسمي الذي تصدر قائمة أكثر الوسوم انتشار في البلاد حاصدا اكثر من 30 ألف تغريدة في زمن قياسي .

ما لا تعرفه عن عبيد الوسمي

هو عبيد محمد عبد الله زيد الوسمي المطيري اشتهر سياسيًا باسم عبيد الوسمي، هو رجل سياسي من أبرز المعارضين على الساحة السياسية الكويتية.

حياته الدراسية

تخرج من كلية الحقوق في جامعة الكويت سنة 1994، غادر الكويت ليكمل دراسته العليا في بريطانيا واتجه بعد ذلك إلى الولايات المتحدة حيث حصل على درجة الماجستير والدكتوراه من الجامعة الأمريكية في واشنطن وبعد عودته عين أستاذا في القانون الإجرائي في جامعة الكويت.

نشاطه السياسي

رشح الوسمي عام 2012 في انتخابات مجلس الأمة الكويتي عن الدائرة الرابعة حيث حصل على المركز الثالث بعد أن رصد 22.68 صوتا.إذن هو عضو سابق في مجلس الأمة الكويتي قبل أن يعلن ترشحه هذا العام في الانتخابات التكميلية في الدائرة الخامسة. نشر العديد من المقالات، وألقي العديد من الخطب حول قضايا حقوق الإنسان في الكويت بما في ذلك استقلال القضاء، والفساد، وحرية التجمع، وحرية الرأي . ويعتبر الوسمي محامي بارز في الخليج.

كما انضم الوسمي إلى كتاب صحيفة الواشنطن بوست عبر عمود ثابت بصفحتها الأخيرة. المتعارف عليها بارتكازها بشكل أساسي على قضايا سياسية محلية تصدر طول أيام الأسبوع في الولايات المتحدة الأمريكية دون توقف منذ عام 1880.