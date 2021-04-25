انت الان تتابع تفاصيل خبر صرف معاشات التقاعد شهر إبريل 2021 في السعودية وحساب المعاش والان نترككم مع بالتفاصيل

محمد سياف - ابو ظبي - اقترب موعد صرف معاشات التقاعد في الموعد المحدد لها تحت إشراف إدارة المؤسسة العامة للتقاعد، فقد تبقى أقل من 24 ساعة لصرف معاش التقاعد شهر إبريل للفئات المستحقة من خلال الدخول عبر المؤسسة العامة للتقاعد، مع العلم أن المؤسسة العامة للتقاعد تقدم العديد من الخدمات التي يمكن الاستفادة منها من خلال الموظف المتقاعد وفي حالة إخطار العودة للعمل، بالإضافة إلى حساب قيمة المعاش التقاعدي، ومن خلال هذا المقال نوضح لكافة متابعي موقعنا مصر فايف رابط المؤسسة العامة للتقاعد.

خدمات المؤسسة العامة للتقاعد:

تتعدد خدمات المؤسسة العامة للتقاعد التي يمكن للأشخاص المستحقين الاستفادة منها وتضم هذه الخدمات ثلاث منصات إلكترونية يتم التعامل معها وهم (منصة الأفراد – منصة ميثاق – منصة تقدير تجريبي)، وتشمل الفئات المستحقة كل من الزائر والشخص المتقاعد والمشترك والمستفيد والقائم بالصرف، ومن خلال هذا المقال نعرض الخدمات وهي:

حجز موعد

خدمة تظلم

إخطار العودة للعمل

التعريف بالمعاش الفوري

حاسبة المعاش التقاعدي

التحقق من التعريف بالمعاش

البيانات المالية

إدارة الحساب البنكي

متابعة الطلبات

التعريف بالمعاش

العناية بالعملاء

بيانات الخدمة

تغيير حالة المستفيد

بيانات المستفيدين

اعتراض على بيانات اشتراك

احتساب إجازة دراسية

طلب عدول عن ضم خدمة

الإبلاغ عن وفاة متقاعد

موعد صرف معاش التقاعد شهر إبريل 2021

اقترب موعد صرف وإيداع معاش التقاعد للأشخاص المستحقين حيث يتبقى ساعات قليلة على لحظة الإيداع في الحسابات البنكية، وينتظر المستفيدين الإيداع في هذا الوقت من كل شهر على أن يتم الصرف في اليوم الموافق 25 من كل شهر ميلادي ويتم تغيير الموعد في حالة وافق موعد الصرف أجازة رسمية ويوافق موعد صرف معاش التقاعد في يوم الأحد.

خدمة حاسبة المعاش التقاعدي:

يقوم الشخص المستفيد من المؤسسة العامة للتقاعد بالاستفادة من هذه الخدمة من خلال الدخول على الرابط الرسمي للمؤسسة، ثم اختيار خدمة حاسبة المعاش التقاعدي، وتتيح الفرصة للقيام بحساب قيمة المعاش التاقعدي وهل هناك نقص أو زيادة، ويتم استخدام الخدمة من خلال اتباع الخطوات.

خطوات حساب المعاش التقاعدي