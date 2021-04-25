وظائف جامعة الملك سعود الصحية 1442 ما هي الوظائف المطلوبة والشروط

وظائف جامعة الملك سعود الصحية 1442، تعد جامعة الملك سعود منارة علمية متكاملة الأركان، مهي جامعة رسمية حكومية متخصصة في العلوم الصحية، وهي من الجامعات الرائدة في المملكة العربية السعودية، ومنذ أن تم الإعلان من جهة الجامعة، إلا وازدادت عمليات البحث عبر محرك البحث جوجل، لمعرفة ماهي الوظائف المطلوبة، وشروط القبول بهذه الوظائف، والأماكن الشاغرة بها هذه الوظائف، وفي هذا المقال ومن خلال موقع “ثقفني”، نتطرق بالتفصيل عن هذه الوظائف المعلن عنها من قبل جامعة الملك سعود الصحية 1442.

وظائف جامعة الملك سعود 1442

أعلنت جامعة الملك سعود للعلوم الصحية، عن توفير وظائف شاغرة بها، وذلك عبر موقعها الإلكتروني بوابة التوظيف، وهذه الوظائف خاصة بحملة الثانوية فما فوق، وتتوفر هذه الوظائف في أربع أماكن وهم الرياض، والدمام، والأحساء، وجدة، وفيما يلي نتطرق للحديث عن الشروط المطلوبة لشغل هذه الوظائف.

مسئول شئون طلاب ثاني (بجدة):- ويشترط في المتقدم أن يكون حاصل على دبلوم في أحد التخصصات التالية (التربية – الإدارة المدرسية – إدارة الأعمال) وما يعادلها، كما يشترط أيضاً أن يكون لدى المتقدم خبرة في مجال التخصص لا يقل عن سنتين. مدير عام إدارة الأمن والسلامة (بالرياض):- أن يكون حاصل على درجة الماجستير أو البكالوريوس في تخصص أدارة أعمال، وأن يكون لديه خبرة في مجال تخصصه لا تقل عن خمس سنوات. مساعد مجتمع الإسكان (الأحساء):- أن يكون حاصل على شهادة الثانوية أو ما يعادلها، وأن يكون لديه خبرة سنه على الأقل في مجال ذات صلة بالعمل المرشح له. استشاري أبحاث (بالرياض):- أن يكون حاصل على درجة الماجستير ويفضل حامل درجة الدكتوراه في العلوم الصحية، وأن يكون لديه خبرة في مجال تخصصه لا يقل عن 8 سنوات. مساعد بحث أول (الرياض):- حاصل على درجة البكالوريوس ويفضل من يحمل درجة الماجستير في التخصصات التالية (الإدارة الصحية – الصحة العامة – علم الأحياء) وما يعادلها، ويتوفر في المتقدم خبرة لا تقل عن خمس سنوات. محلل معلومات القوى العاملة (الرياض) أن يكون حاصل على درجة البكالوريوس في إحدى التخصصات التالية (نظم المعلومات الإدارية – إدارة الأعمال – الموارد البشرية) وما يعادلها ويكون لديه خبرة لا تقل عن 4 سنوات في مجال تخصصه. مساعد إداري ثالث (جدة):- أن يكون حاصل على درجة الدبلوم ولديه خبرة لا تقل عن عام في الأعمال الإدارية. داعم فني أول (جدة):- حاصل على درجة الدبلوم وأن يكون لديه خبرة لا تقل عن 3 سنوات في مجال عمله المرشح له. محلل برامج (جدة):- حاصل على درجة البكالوريوس في التخصصات التالية (علوم الحاسب – نظم المعلومات) وما يعادلها ولديه خبرة لا تقل عن 3 سنوات في مجال الوظيفة المرشح لها. مساعد أمين مكتبة (الدمام):- حاصل على درجة الدبلوم في التخصصات التالية (علوم المكتبات والمعلومات) وما يعادلها ولديه خبرة لا تقل عن سنه في مجال تخصصه. مساعد أمين مكتبة (الأحساء) نفس الشروط في الفقرة السابقة. تقني طبي ثاني (الرياض):- حاصل على درجة البكالوريوس في التكنولوجيا الطبية ولديه خبرة لا تقل عن سنتين.

الوظائف الشاغرة وشروط الالتحاق بها